O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou esta quinta-feira a uma revisão da política comercial europeia em “defesa dos interesses” do Velho Continente, porque a China e os Estados Unidos “já não respeitam” as regras.

“Não pode funcionar se formos os únicos no mundo a respeitar as regras do comércio tal como foram escritas há quinze anos”, disse Macron num discurso visto como a sua entrada na campanha para as eleições europeias de junho, para as quais o seu partido parece estar atrasado nas sondagens.

E prosseguiu: “os chineses, os americanos, já não as respeitam, subsidiando setores críticos”.