A Dinamarca é o primeiro país da União Europeia a descartar todas (ou quase todas) as restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19, noticiou a AFP. Este dia 1 de feveireiro marca também a data a partir da qual os certificados de vacinação da União Europeia passam a ter validade de nove meses (em vez de seis meses) e passam a incluir as doses de reforço.

Depois de ter tentado levantar estas medidas entre setembro e novembro, o país vai agora acabar com o uso de máscaras, certificados Covid, horários reduzidos para bares e restaurantes, limitações de lotação em espaços fechados e permitir a abertura de espaços noturnos.

Apesar dos 40 a 50.000 casos diários, a Dinamarca considera que com a alta taxa de vacinação (60% dos adultos já tem a terceira dose), com a elevada taxa de imunidade — as autoridades estimam que 80% da população estará protegida contra doença grave — e tendo em conta as características da Ómicron que será possível levantar as medidas em segurança.

Em vigor ficaram apenas algumas restrições para viajantes não vacinados com origem fora do espaço Schengen, em linha com a recomendações da União Europeia que entram em vigor esta terça-feira.

A 25 de janeiro, o Conselho da UE adotou uma recomendação para facilitar a livre circulação “tendo em conta o estatuto da pessoa e não a situação a nível regional — com exceção das áreas onde o vírus circula a níveis muito elevados”. Ou seja, quem tenha o Certificado Covid-19 da UE válido, como vacinados, recuperados ou testados, não deve ser sujeito a mais testes e quarentenas.

Em Itália, também entram esta terça-feira em vigor as novas medidas que exigem apenas um certificado válido para os viajantes da UE. Em relação aos restantes viajantes mantém-se as regras em vigor consoante o risco no país de origem: só certificado de vacinação e um teste negativo ou, noutro casos, também quarentena e teste negativo no final deste período.

A Finlândia, por sua vez, anunciou esta segunda-feira que vai deixar de exigir um certificado de vacinação ou de recuperação ou um teste PCR negativo de um certificado de vacinação ou de recuperação ou um teste PCR negativo para os viajantes do espaço Schengen. Os viajantes que chegam de países terceiros (exceto os cidadãos ou residentes na Finlândia) terão de cumprir ambos os requisitos, pelo menos, até 14 de fevereiro.

No país, os restaurantes e estabelecimentos que servem refeições passam a estar abertos até às 21 horas e podem servir bebidas alcoólicas até às 20 horas, mas os bares continuam a ter de encerrar às 18 horas.

Os restantes países da União Europeia também têm adotado medidas menos restritivas ou preparam-se para o fazer em breve. Os Países Baixos, por exemplo, vão deixar de exigir quarentena aos viajantes que tenham tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir de 2 de fevereiro, de acordo com a EuroNews, e já começaram a aliviar algumas medidas no país na semana passada.

A Suécia prevê manter as medidas atualmente em vigor até 14 de fevereiro, mas pode antecipar o fim das restrições para dia 9, como reportou o Financial Times.