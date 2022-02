Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vestida a rigor, a Duquesa de Cambridge entrou em campo para participar num treino da equipa feminina da seleção de rugby britânica no estádio de Twickeham, em Londres. Passes para trás, elevações e corridas até à linha de ensaio não faltaram na estreia de Kate Middleton como patrona do Rugby britânico, cargo desempenhado até aqui pelo cunhado, Harry. O Daily Mail fez a reportagem fotográfica da entrada em campo.

Nas redes sociais, Kate disse-se emocionada pelo novo e mais reforçado apoio à Rugby Football League e à Rugby Football Union, “duas organizações fantásticas que estão comprometidas em aproveitar o poder que o desporto pode ter para unir as comunidades e ajudar os indivíduos a florescer”.

Patrona da liga de ténis britânica e presença assídua nos torneios de Wimbledon, a mulher do príncipe William nunca escondeu a apetência pelo desporto e pelo rugby, em especial. “O rugby sempre foi importante para a nossa família. Planeávamos os fins de semana à volta dos grandes jogos”, escreveu a irmã, Pippa Middleton, na Vanity Fair, em 2014. Agora, sucede ao Duque de Sussex — despojado de todos os títulos na sequência da cisão com a Família Real britânica — no cargo que até 2016 pertencia a outra fã incondicional da arte das placagens, a princesa Anne.

Depois do primeiro treino e das conversas com a equipa feminina, Kate tem presença marcada nos jogos e iniciativas do Campeonato das Seis Nações, a arrancar esta semana. Segue-se o Campeonato do Mundo na Nova Zelândia.