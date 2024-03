Carlos III já tinha prometido não faltar à celebração da Páscoa, que acontece este domingo na Capela de St. George no Castelo de Windsor. No entanto, guardou a sua primeira mensagem pública desde que Kate Middleton anunciou que tinha cancro para esta Quinta-feira Santa, em que vai homenagear aqueles que “estendem a mão da amizade, especialmente num momento de necessidade”.

O Rei gravou uma mensagem que será transmitida durante a cerimónia anual “Royal Maundy Day“, que decorre esta quinta-feira na Catedral de Worcester, que serve para entregar moedas especiais – as chamadas “Maundy Money” – a pessoas que se tenham destacado pelo seu trabalho comunitário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como o Rei está a receber tratamento para um cancro que lhe foi diagnosticado no início do mês de fevereiro vai ser substituído pela Rainha Camila, que vai entregar moedas a 75 homens e a 75 mulheres – número correspondente à idade do monarca.

Carlos III não quis estar completamente ausente do evento dedicado a “maravilhosos exemplos de bondade”, tendo dirigido algumas palavras aos presentes numa mensagem gravada em meados deste mês, noticia a BBC. Além da leitura de uma passagem da Bíblia, o monarca vai também lançar um apelo à nação: “Precisamos e beneficiamos muito daqueles que nos estendem a mão da amizade, especialmente num momento de necessidade”, dirá.

Esta será a primeira vez que o Rei fala publicamente desde que a Princesa de Gales anunciou que estava a receber quimioterapia para um cancro, que lhe foi descoberto após a cirurgia abdominal a que foi submetida, a 16 de janeiro.

Apesar de não haver confirmação de que fará algum comentário à saúde de Kate – ou à sua própria –, o monarca destacará a importância daqueles que cuidam do outro, dizendo que “devemos servir e cuidar uns dos outros” e repetindo que a Coroação prometeu “servir e não ser servida”.

A cerimónia da Quinta-feira Santa é uma das mais antigas da Família Real Britânica, tendo como origem o reinado do Rei John, no século XIII. Até ao século XVII, no reinado de James II, os monarcas costumavam lavar os pés dos mais pobres, simbolizando Jesus a lavar os pés dos apóstolos na Última Ceia, mas desde então que se limitam a oferecer bolsas cheias de moedas a quem ajuda a igreja e a comunidade local.

Este ano, a Rainha Camila entregará moedas de cinco libras com a imagem do dragão Tudor, uma de 50 pense que assinala o 200.º aniversário da The Royal National Lifeboat Institution e moedas de prata Maundy especialmente cunhadas.

Carlos III marca presença este domingo no culto de Páscoa, sendo acompanhado de Camila e de outros membros da família real. Já os príncipes de Gales, William e Kate, e os seus três filhos não vão poder comparecer à cerimónia em Windsor.