Primeiro foram as teorias da conspiração, depois as fotografias manipuladas e agora a tentativa de acesso aos registos médicos. O Kate-Gate [nome atribuído à situação que envolve a Princesa de Gales] parece não ter fim. Um funcionário da clínica onde Kate Middleton foi operada, em meados de janeiro, tentou aceder aos seus registos médicos privados, noticiou o jornal britânico The Mirror.

Segundo o mesmo jornal, a London Clinic, conhecida por tratar diversos membros da família real, antigos Presidentes, primeiros-ministros e celebridades, abriu um inquérito, após, pelo menos, um funcionário ter sido apanhado a tentar ver os registos médicos da princesa.

“Trata-se de uma violação grave da segurança e incrivelmente prejudicial para o hospital, dada a sua reputação irrepreensível no tratamento de membros da família real”, disse uma fonte familiarizada com a situação.

A mesma fonte avançou ainda que os “altos responsáveis do hospital contactaram o Palácio de Kensington imediatamente após o incidente ter sido levado ao seu conhecimento e garantiram ao palácio que seria feita uma investigação completa“.

Toda a equipa médica ficou chocada e perturbada com as alegações e ficou muito magoada com o facto de um colega de confiança poder ter sido responsável por uma tal quebra de confiança e ética”, acrescentou.

Kate Middleton esteve internada na unidade hospitalar, após ter submetida a uma cirurgia abdominal, a 16 de janeiro. Desde então que a Princesa de Gales não é vista em público, à exceção de quando foi fotografada por duas vezes dentro de um carro – na primeira ao lado da mãe e na segunda acompanhada do marido, o príncipe William – e às compras com William, não tendo nenhuma destas saídas sido confirmadas oficialmente.

O Gabinete do Comissário de Informação (ICO, na sigla inglesa) – a autoridade independente do Reino Unido que defende o direito à privacidade dos dados dos cidadãos – confirmou ter recebido “um relatório de violação” e disse estar “a avaliar as informações fornecidas”.

O jornal britânico contactou também a London Clinic, que disse estar “firmemente convicta de que todos os doentes, independentemente do seu estatuto, merecem total privacidade e confidencialidade relativamente às suas informações médicas”.

Já o Palácio de Kensington encaminhou as explicações para a unidade hospitalar: “Este é um assunto para a London Clinic”.

Kate tem sido o centro de várias notícias em todo o mundo, após nas redes sociais terem circulado teorias da conspiração para o seu desaparecimento – tendo várias pessoas especulado que ela se pudesse ter divorciado de William ou até mesmo morrido – e de as agências de imagens terem revisto duas fotografias divulgadas pelo Palácio de Kensington.

A primeira foi publicada a 10 de março, data em que se assinala o Dia da Mãe no Reino Unido, que Kate veio admitir ter manipulado, tendo dito: “Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço algumas experiências com edições”.

Já a segunda, foi divulgada em abril de 2023, para assinalar o que seria o 97.º aniversário de Isabel II. A fotografia, alegadamente tirada por Kate, mostrava a falecida monarca com os netos e bisnetos, e foi revista pela Getty Images, tendo depois a CNN detetado 19 “erros”.

O Palácio de Kensington anunciou, após a operação de Kate, que a princesa só deverá regressar aos compromissos públicos após a Páscoa.