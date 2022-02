Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A próxima edição do Super Bowl é disputada a 13 de Fevereiro, mas o campeonato da publicidade associada ao evento já mexe, ou não fosse este o evento desportivo que mais atenções atrai, cativando o olhar de mais de 100 milhões de espectadores em todo o mundo. É, por isso, também um desfile de anúncios em que as marcas procuram capitalizar investimentos milionários. Para o minuto televisivo mais caro do ano, a Kia America optou por apontar baterias ao EV6, colocando-o no papel de “salvador” de um cão muito especial.

O “Robo Dog” da Kia tem a particularidade de expressar emoções. Enquanto ele está numa loja de produtos electrónicos à espera que alguém o compre por 299 dólares e o leve para casa, o cão vê lá fora, através da montra, um cão de verdade ser afagado por um transeunte, enquanto a dona o leva a passear. O “Robo Dog” fica triste, como se ansiasse também ele por umas festinhas. E mais triste fica quando o EV6 que estava a recarregar em frente é desconectado do posto de carga e parte. Completamente “apaixonado” pelo carro, o cão robótico aproveita o facto de as portas da loja se abrirem naquele exacto momento para se esgueirar, dando início a uma perseguição sem tréguas ao eléctrico sul-coreano, ao som de “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler. Só que quando estava mesmo, mesmo, quase a alcançar o EV6… acabam-se-lhe as pilhas!

Kia EV6 é um eléctrico surpreendente. Saiba porquê

A história tem, porém, um final feliz, porque o EV6 possui um carregador a bordo que lhe permite transferir energia para o “Robo Dog” e reanimá-lo. O canídeo robótico ganha um novo dono e segue viagem radiante, com a cabeça fora da janela – como grande parte dos cães reais adoram fazer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além de promover o primeiro BEV da Kia construído sobre uma plataforma específica para veículos a bateria, o objectivo destes 60 segundos é também emocionar todos aqueles que gostariam de ter um animal de estimação. Segundo o vice-presidente de marketing da Kia America, Russell Wager, a ideia é levá-los a olhar para os animais que estão em abrigos, à espera de ser adoptados. Para o efeito, o construtor associou-se à Petfinder Foundation e desenvolveu uma série de iniciativas paralelas, que vão da realidade aumentada a danças no Tik Tok, sempre com o “bicho” robótico como estrela.

Por cá, a Kia ressalta que a venda de modelos electrificados representou 27% das novas matrículas da marca em 2021, destacando a boa aceitação do EV6, que já conquistou “cerca de 400” clientes portugueses. O crossover sul-coreano é proposto, entre nós, por valores que arrancam nos 43.950€ e vão até aos 64.950€.