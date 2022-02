A embaixada de Cabo Verde em Portugal lamentou a morte do embaixador da Sérvia em Lisboa, Oliver Antic, na sexta-feira, por afogamento em Cascais, destacando a amizade do diplomata com “Cabo Verde e suas gentes”.

Numa nota de pesar publicada na sua página de Facebook, a embaixada de Cabo Verde “expressa às autoridades sérvias, à família enlutada e aos amigos as suas mais sentidas condolências” pela morte de Oliver Antic, embaixador da República Sérvia em Portugal e em Cabo Verde.

“Oliver Antic foi um bom amigo de Cabo Verde, tomando parte em quase todos os eventos promovidos por esta Missão Diplomática, tanto os de caráter político, como os de caráter social e cultural, dando a sua contribuição pessoal sempre que possível”, lê-se na publicação.

A embaixada de Cabo Verde em Portugal destaca que Oliver Antic “realçava amiúde a sua amizade por Cabo Verde e suas gentes, pelo percurso, cultura e conhecida simpatia” e que “não dispensava uma palavra amiga quando a ocasião se lhe oferecia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Ficará na nossa memória a figura do ilustre professor de Direito Civil, homem com profundos conhecimentos em vários assuntos e dotado de uma cultura absolutamente invejável a que juntava um grande sentido de humor”, acrescenta a nota de pesar.

O embaixador da Sérvia em Lisboa morreu no dia 18 de fevereiro por afogamento na Boca do Inferno, em Cascais, de acordo com a informação oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Na altura, o alerta para as autoridades foi dado às 13:20 e estiveram no local quatro viaturas e sete operacionais dos bombeiros do Estoril, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Autoridade Marítima Nacional e Instituto de Socorros a Náufragos.

O INEM foi acionado para socorrer um homem de 71 anos vítima de afogamento, mas, após o insucesso de manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.

Só durante as manobras de reanimação é que ficou a saber, pelas testemunhas, que se tratava do embaixador da Sérvia em Portugal.

Oliver Antic era embaixador da Sérvia para Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, segundo a página oficial da embaixada.