Seis civis, incluindo duas crianças, ficaram esta segunda-feira feridos na sequência de um ataque russo com armas automáticas contra dois carros que estavam a sair da região ucraniana de Zaporijia, de acordo com o Comando militar do sul.

“Hoje, 21 de março, na cidade de Malinivka, em Zaporijia, os invasores russos dispararam com armas automáticas contra dois carros com civis que estavam a ser retirados do território temporariamente ocupado através de um corredor automático”, escreveu o Comando na sua página oficial no Facebook.

Duas crianças, três mulheres e um homem ficaram feridos e foram socorridos por médicos militares das forças de defesa territorial de Zaporijia, antes de serem encaminhados para unidades hospitalares.

“Estávamos a passar por um posto de controlo russo em direção a Poltakva. Não estava lá ninguém. No entanto, a 100 metros de distância, os soldados russos que ocupavam a aldeia começaram a dispara sobre nós“, disse um dos feridos, habitante em Malinivka.

O Comando militar publicou fotografias no Facebook com os feridos numa ambulância.

“No nosso hospital, as crianças, que estão feridas com gravidade, estabilizaram os seus sinais vitais. Estão ligadas a sistemas de ventilação artificial”, disse o médico-chefe do hospital Pokrovs, Volodímir Kolomoítsev.