Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Tyson Foods, que se define como “uma das maiores empresas mundiais do setor alimentar e líder reconhecida em proteína [carnes]”, vai abrir um hub de tecnologias de informação em Lisboa que iniciará a atividade em 2 de maio.

“Empenhada em afirmar-se como um empregador de eleição”, a empresa iniciará a atividade em Portugal com 30 colaboradores. Porém, o objetivo é, num espaço de 18 a 24 meses, criar mais de 200 empregos especializados na área das tecnologias.

As 30 vagas de emprego que já estão abertas no site da empresa são para o desenvolvimento de software, a integração de software, analistas e engenheiros “para garantir o apoio a uma ampla gama de modernas tecnologias”, lê-se numa nota emitida pela Tyson Foods.

Para colaborar no novo hub em Lisboa, a empresa procura atrair “os melhores talentos” da tecnologia. Contactado pelo Observador, Dan Barrett, vice-presidente da área TI Europa na Tyson Foods, garante que a empresa quer colaboradores “focados em projetos inovadores” para ajudar “a redefinir a indústria alimentar através da tecnologia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A multinacional, criada em 1935, refere também que o futuro centro tecnológico — que marca o primeiro investimento da empresa norte-americana em Portugal — servirá para “concretizar ideias de vanguarda no contexto da segurança humana e alimentar”.

A Tyson Foods revelou ainda ao Observador que, até ao momento, não existem mais planos para investir no mercado das tecnologias da informação em Portugal. O valor do investimento feito para o hub de Lisboa não é revelado por “razões de concorrência”.

Lisboa, uma oportunidade de impulsionar o crescimento europeu

A Tyson Foods salienta que a escolha por Lisboa recaiu nas vantagens da cidade para os colaboradores, quer na formação, quer na “qualidade de vida”.

A empresa destaca ainda que a capital portuguesa se tem vindo a destacar como “um importante hub das tecnologias de informação na Europa, disponibilizando acessibilidade internacional”.

Escolhemos Lisboa como base para o nosso hub europeu de TI [tecnologias de informação] (…) pelo vibrante cenário internacional em torno das tecnologias”, justifica Dan Barrett, vice-presidente da área TI Europa na Tyson Foods.

O principal objetivo da escolha de Lisboa para a nova plataforma tecnológica foi a oportunidade de impulsionar o crescimento da Tyson Foods no mercado europeu.

As instalações vão ter as tecnologias da informação como foco, de forma a garantir que os profissionais da Tyson Foods têm as “ferramentas e os recursos de que necessitam para serem bem-sucedidos”.

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) mostra-se “satisfeita” por acolher o novo hub em Lisboa e por testemunhar como os “talentos” portugueses são um fator decisivo para a escolha do país na criação de centros tecnológicos.

A decisão da Tyson Foods de criar um hub de TI em Lisboa marca o ponto alto de um ano recorde no investimento estrangeiro em Portugal. Ficámos extremamente satisfeitos por acolher esta operação no nosso país”, afirma Luís Castro Henriques, CEO da AICEP, citado na nota da Tyson Foods.

A agência refere, no seu site, que 2021 foi um ano “sem precedentes” em investimento contratualizado em Portugal, que atingiu um valor de 2,7 mil milhões de euros.

Tyson Foods, a multinacional que produz carne de forma “sustentável” e “responsável”

A Tyson Foods é uma empresa multinacional do setor alimentar que diz produzir aproximadamente 20% da carne bovina, suína e de frango dos EUA.

Atualmente, a Tyson Foods controla outras marcas que comercializam carne, como, por exemplo, a Hillshire Farm, a BallPark, a Aidell’s ou a State Fair.

Segundo o site da empresa, que emprega mais de 137 mil pessoas, a Tyson procura produzir “mais” proteínas com “menos” recursos, de forma “sustentável”, “inteligente” e “responsável”.

A empresa sediada Springdale, nos EUA, vende os seus produtos para mais de 140 países e espera obter entre 49 e 51 mil milhões de dólares (entre 44 e 46,5 mil milhões de euros) em vendas no ano fiscal que termina em 2022.