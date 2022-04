O português Frederico Morais qualificou-se esta segunda-feira para a terceira ronda do Rip Curl Pro Bells Beach, quarta etapa do circuito mundial de surf, ao vencer o seu heat na estreia.

O surfista natural de Cascais somou 10,33 pontos (5,33 e 5), contra os 9,67 de Jordy Smith, igualmente apurado para a terceira ronda, e os 7,23 do também sul-africano Matthew Mc Gillivray, relegado para a repescagem.

Frederico Morais chegou à primeira etapa australiana do principal circuito de surf, depois de ter ficado pelos oitavos de final em Peniche, no 23.º lugar do ranking, um abaixo do cut, que, após o campeonato de Margaret River, também na Austrália, vai manter os 22 primeiros nas últimas cinco etapas.

O japonês Kanoa Igarashi, líder do circuito, teve o melhor desempenho do dia, ao somar 16,24 pontos na sua bateria da primeira ronda, na qual participou o wild card Mick Fanning, com o australiano, tricampeão do mundo, relegado para a repescagem pelo estreante Samuel Pupo e pelo também brasileiro Filipe Toledo.

O havaiano John John Florence e o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão e segundo da hierarquia, avançaram para a terceira ronda com os segundos lugares nas baterias, frente aos australianos Owen Wright e Jackson Baker, respetivamente.

Faltam ainda disputar quatro heats da primeira ronda do Rip Curl Pro Bells Beach, cujo período de espera se prolonga até 20 de abril.