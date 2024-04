Somersby Porto Pro: os melhores surfistas nacionais, de volta às ondas

Foi às 7h30 da manhã de sexta-feira que o Somersby Porto Pro arrancou, com o bom tempo pronto a receber os atletas. A Praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, foi o palco do espetáculo que trouxe até à invicta os melhores surfistas nacionais para darem sequência à luta pelos títulos nacionais masculinos e femininos da primeira divisão do surf português. Os surfistas locais também fizeram parte desta equação, com Francisco Alves do lado dos mais experientes em competição e Teresa Pereira, personificando a nova geração.

De forma paralela, e durante estes três dias, os melhores surfistas nacionais puderam também luta por diversos prémios paralelos: Best Wave (melhor onda da etapa), Bom Petisco Girls Score (melhor pontuação exclusivamente dedicada às senhoras), Go Chill Expression Session (melhores manobras no masculino como no feminino), o Waversby Round (melhor performance desportiva no round 3) e Waikiki Junior Award (melhor surfista júnior em competição).

Nova geração dominou o arranque desta 2ª etapa

Com ondas de boa formação, de 1 metro, o dia não poderia ter começado da melhor forma, oferecendo as melhores condições para que os atletas nacionais pudessem dar início à competição. Foi de destacar:

A melhor onda e pontuação no masculino, realizadas por Martim Nunes, com 8.75 e 16.50 pontos;

Nesta bateria deixou em 2º lugar António Bandeira, José Maria Ribeiro em 3º e Rodrigo Rocha em 4º;

O atual líder do ranking, Tomás Fernandes, teve uma primeira bateria difícil e só a três minutos do fim conseguiu a reviravolta que o levou diretamente para o 1º lugar, vencendo a bateria com 10.90 pontos. Cainã Barletta ocupou o 2º lugar, Tiago Santos o 3º e Tiago Guerra terminou em 4º.

Já na categoria feminina, Mafalda Lopes ocupou também os lugares de melhor onda e de melhor pontuação, com um score final de 14.50 pontos;

Francisca Veselko também se apresentou em boa forma vencendo a bateria com 13.50 pontos, o segundo melhor score do dia, deixando em 2º lugar a jovem local, Teresa Pereira, que seguiu igualmente para a segunda ronda;

A tetracampeã nacional, Teresa Bonvalot, também iniciou de forma positiva a defesa da licra amarela Go Chill de líder do ranking com uma vitória com 11.50 pontos na sempre difícil primeira bateria do campeonato;

Tanto no masculino como no feminino, os principais protagonistas desta sexta-feira deram azo a boas combinações de manobras críticas, com notas acima dos 8.00 pontos;

Para além da competição, durante o primeiro dia da 2ª etapa da Liga Meo Surf, realizou-se, na Praia de Leça da Palmeira, uma acção pedagógica envolvendo mais de 200 crianças dos concelhos do Porto e Matosinhos, com o foco na preservação dos oceanos e limpeza de praia. No âmbito da preservação da biodiversidade dos oceanos, esta acção é promovida pelo Grupo Jerónimo Martins, com o seu programa Programa “Amar o Mar” – em conjunto com o Pingo Doce.