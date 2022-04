Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Só uma resposta focada pode contrariar a inflação. Respostas desadequadas podem alimentar a espiral inflacionista e por em causa o poder de compra das famílias”, afirmou a ministra da Presidência do Conselho de Ministros. Mariana Vieira da Silva está esta segunda-feira a apresentar as medidas aprovadas no primeiro Conselho de Ministros após a aprovação do programa do Governo, acompanhada dos ministros da Economia, Ambiente, Agricultura e pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

“Temos a perceção de que é necessária uma resposta imediata. E nunca hesitaremos tomar medidas tal como durante a pandemia. Estas medidas querem dar uma resposta dirigida ao problema em causa e que possa evitar a propagação da espiral inflacionista, protegendo empresas e famílias”, diz a ministra da Presidência do Conselho de Ministros.

Descida do imposto petrolífero substitui Autovoucher e será reavaliada todos os trimestres

O Governo aprovou uma medida mais agressiva de redução de impostos que vai substituir o Autovoucher, indica o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Os portugueses vão pagar os combustíveis como se o IVA fosse de 13% e não 23%, o que terá um impacto no preço final da ordem dos 16 cêntimos face aos preços atuais. O custo estimado em perda de receita é de 80 milhões de euros por mês. “Esta é a dimensão do esforço que estamos a fazer e é muito significativo. É importante e necessária, mas tem este custo”, destacou secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

António Mendonça Mendes diz que esta medida deverá entrar em vigor em maio e vai-se manter em paralelo com o mecanismo de neutralidade da carga fiscal que já reduziu o imposto em 4,7 cêntimos no gasóleo e 3,7 cêntimos por litro na gasolina. No entanto, será reavaliada ao fim de cada trimestre porque a inflação causada pela guerra na Ucrânia não acabou com crise climática, sublinhou o secretário de Estado.

A redução de impostos nos combustíveis faz parte do primeiro eixo do pacote aprovado que procura conter dos preços da energia, na sequência dos efeitos da guerra da Ucrânia nos mercados internacionais. Na eletricidade está em causa o mecanismos da proposta ibérica de limitação da subida do preço do gás no mercado grossista de eletricidade irá trazer uma poupança de 690 milhões de euros.

Costa Silva diz que imposto aleatórios será uma “solução última”

Quanto à aplicação de um imposto sobre os lucros extraordinários e aleatórios de algumas empresas, não está prevista neste momento, afirmou o ministro da Economia. Costa Silva sinalizou que o Governo está a olhar para vários setores e se detetar lucros excecionais ou aleatórios em situações identificadas e muito específicas admite que pode abordar as empresas no sentido de estas participarem num esforço de ajuda à economia. “Temos essa medida como solução última”, sublinhou Costa Silva. “Se a situação se verificar, vamos considerá-la. Para já não há nenhuma situação desse tipo”.

Foram ainda aprovados apoios às empresas e à produção. Flexibilização dos pagamentos fiscais e criação do gás profissional. E uma subvenção 160 milhões de apoios para 3.000 empresas que consomem mais energia. O ministro da Economia Costa Silva diz que podem candidatar-se a estes apoios empresas cujos custos com a compra de gás representem mais de 2% do valor da sua produção. Os apoios à agricultura e pescas. Isenção temporária do IVA de fertilizantes, redução do gasóleo agrícola.

Apoios às famílias com um pacote de 60 euros e extensão da tarifa social do gás a todos os que tenham prestações para rendimentos mais baixos.

Quarto eixo é a aceleração da transição energética que passam pela redução do IVA de equipamentos elétricos que permitam mudar do gás para a eletricidade e facilitação do licenciamento dos painéis solares.