O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito crime a Mariana Mortágua para apurar a prática de alegadas infrações penais. “O inquérito ao qual deu origem encontra-se em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e está sujeito a segredo de justiça“, afirmou ao Observador fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

A mesma fonte garantiu que foi apresentada uma queixa mas não especificou nem o autor nem o alegado crime que é imputado à deputada do Bloco de Esquerda.

A confirmação da PGR surge na sequência de uma notícia da edição desta segunda-feira do jornal “Inevitável”. De acordo com este jornal, que avançou a notícia da investigação a Mortágua em primeira mão, a investigação está concentrada no facto de Mariana Mortágua ter alegadamente violado o estatuto de exclusividade do Parlamento.

Isto porque, enquanto deputada em exclusividade de funções, existe a suspeita de que Mortágua não poderia ser remunerada enquanto comentadora e articulista na SIC e no Jornal de Notícias. O jornal Inevitável cita mesmo um ofício do Ministério Público enviado às empresa proprietárias da SIC e do Jornal de Notícias a solicitar o acesso formal às remunerações pagas pelas empresas proprietárias daqueles media. “Solicita-se a remessa a esta secção, no prazo de dez dias, de cópia dos recibos de honorários pagos a Mariana Rodrigues Mortágua, no período compreendido entre janeiro de 2015 e a presente data”, lê-se no oficio do DIAP de Lisboa citado pelo jornal.

O Bloco de Esquerda assegura que Mariana Mortágua não praticou nenhuma irregularidade.