A ideia foi atirada em forma de sondagem para o feed de Elon Musk, o agora acionista maioritário do Twitter, que perguntou aos 81 milhões de seguidores naquela rede social se a sede da empresa deveria ou não ser transformada em albergue para sem-abrigo, tendo em conta o facto de, por causa da pandemia, já quase ninguém aparecer por lá para trabalhar presencialmente.

Em menos de 24 horas, o recentemente nomeado homem mais rico do mundo, patrão da Tesla e da SpaceX, tinha cerca de um milhão de respostas — 90% delas positivas, uma delas do também multimilionário Jeff Bezos, agora número dois da lista da Forbes, que lhe garantiu que a ideia era uma boa ideia. Ou não a tivesse ele próprio posto em prática, nos escritórios da Amazon em Seattle, já em 2020.

Or do portion. Worked out great and makes it easy for employees who want to volunteer. https://t.co/r0dZWsMxWT https://t.co/NbUNl1bkJ3 — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 10, 2022

“Ou então transforma uma parte. Resultou muito bem e torna tudo mais fácil para os colaboradores que querem fazer voluntariado”, escreveu Bezos em resposta a Musk, anexando à resposta um artigo publicado em maio de 2020 pela Geek Wire, sobre o centro de oito pisos, com capacidade para albergar 200 pessoas por noite, que a Amazon construiu nas instalações da sua sede, em Seattle. “Grande ideia!”, respondeu por seu turno Elon Musk, que entretanto terá apagado a sondagem original, que já não se encontra disponível.

Musk fora do conselho de administração do Twitter

Apesar de na semana passada ter comprado 73,4 milhões de ações do Twitter e de ter passado a deter 9,2 % do capital da rede social, Elon Musk não vai fazer parte do seu conselho de administração, soube-se esta segunda-feira. Isto, quatro dias depois de ter, irreverentemente, como é seu apanágio, postado uma fotografia no Twitter, a fumar um charro, com a legenda “A próxima reunião do conselho de administração do Twitter vai ser acesa.”

Foi Parag Agrawal, o presidente do conselho de administração da empresa que fez o anúncio esta segunda-feira de madrugada — uma vez mais, via Twitter. “A nomeação de Elon para a direção devia ser oficialmente efetiva a 9 de abril, mas Elon partilhou nessa mesma manhã que já não se juntará”, escreveu Agrawal, assegurando que a direção estava “entusiasmada” pela possibilidade de colaborar com o agora maior acionista e, ao mesmo tempo, “ciente dos riscos” que ela poderia acarretar.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Na mesma publicação, que Musk comentou com um emoji apenas, com uma cara com a mão à frente da boca, o CEO do Twitter considerou acertada a decisão do homem mais rico do mundo. “Penso que é a melhor coisa a fazer. Sempre valorizámos e sempre iremos valorizar os contributos dos nossos acionistas, façam eles parte do conselho de administração ou não. Elon é o nosso maior acionista e e nós vamos continuar a estar recetivos aos seus contributos.”