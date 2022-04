Yuriy Glodan vivia em Odessa com a mulher e a filha de três meses. No sábado, saiu de casa para ir às compras e foi surpreendido pelo som de uma explosão. Quando regressou, encontrou o prédio em chamas. Pediu à polícia que o deixasse subir, para tentar salvar a família. Foi ele que encontrou a mulher e a bebé, os dois sem vida.

“Estávamos tão felizes quando ela nasceu. Estava na maternidade quando ela deu à luz. É muito difícil para mim pensar que a minha filha e a minha mulher já não estão aqui. Todo o meu mundo foi destruído por um míssil russo.” As palavras são do pai de Kira, em declarações à BBC, que só não terá morrido por ter saído antes de o míssil atingir o prédio onde moravam.

Nas redes sociais, as páginas do parlamento ucraniano partilharam a história e a fotografia da bebé, com a seguinte frase: “A Rússia é um país terrorista. Nunca iremos perdoar nem esquecer. Descansem em paz, nossos anjos”.

In the photo a charming young mother and her three-month-old child. Their lives were taken by Russia today when a ???????? rocker hit a residential building in #Odesa.

Russia is a terrorist country.

We will never forgive and forget!

RIP, our angels.#StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/otaBhVjAHE

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 23, 2022