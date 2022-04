Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Demorou mais tempo do que é normal a chegar a um grande, acelerou todo o processo. Fez a estreia na formação principal logo numa final da Taça da Liga contra o Sporting, voltou a descer à equipa B, apanhou de novo elevador para marcar o primeiro golo na Luz, regressou ao convívio do conjunto júnior para se tornar o primeiro jogador de sempre a apontar um hat-trick numa final da Youth League. Na equipa A, B ou de juniores, Henrique Araújo tem sido sinónimo de golos. Mas não é apenas nisso que se destaca como um exemplo para os restantes no Seixal, como se viu na última semana após a derrota da formação secundária em Vila do Conde frente ao Rio Ave por 2-1, num encontro a contar para a Segunda Liga.

“A partir de um erro de arbitragem, mais um, mais uma semana assim, o jogo mudou. Há que valorizar o sacrifício de toda a gente que está aqui, há malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvidas. Há duas semanas um golo anulado, na semana passada um golo anulado, esta semana uma expulsão… É uma expulsão de Liga portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Isto é difícil para nós. Vemos isto a acontecer na equipa A, na equipa B, nos juniores… Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica, neste momento não estão a respeitar. Não posso apontar nada, somos demasiado penalizados por erros que não somos nós que cometemos e assim fica difícil para esta equipa B ir atrás do sonho [o título de campeão]”, referiu na zona de entrevistas rápidas após o encontro, numa declaração seria comentada mais tarde por Rui Pedro Braz, diretor do futebol dos encarnados, após a vitória no dérbi em Alvalade.

Depois de ter começado a jogar no mesmo clube onde Cristiano Ronaldo também começou a sua carreira, o Clube de Futebol Andorinha, o avançado não demorou a saltar para o Marítimo, onde fez todo o trajeto na formação até aos juvenis tendo já presenças em jogos da equipa de juniores. Em 2018, transferiu-se para o Benfica, tendo feito um novo contrato apenas uns meses depois, quando estava ainda na equipa A dos juvenis, e renovado esse contrato profissional em janeiro de 2020, quando cumpriu 18 anos, válido até 2024. E os números falavam por si, logo desde a primeira temporada nos encarnados.

Em 2018/19, época em que se sagrou campeão de juvenis, Henrique Araújo marcou 37 golos em 33 jogos. No ano seguinte, subiu aos juniores mesmo sendo de primeiro ano, fez 22 golos em 30 partidas e teve ainda mais três chamadas à formação Sub-23 (com mais dois golos). Na última temporada, fixou-se sobretudo na equipa B mesmo tendo idade de júnior, com 11 golos em 28 encontros, fazendo mais oito golos noutros tantos jogos na Liga Revelação pelos Sub-23. Esta temporada, aos 19 anos, chegou à equipa principal.

Quando decidi sair da Madeira e vir para o Seixal, o objetivo era evoluir, marcar muitos golos e ajudar a minha equipa. As coisas têm corrido muito bem. A evolução tem sido normal, com muitos golos e a ganhar títulos aqui no Benfica”, referia em outubro à BTV.

Após ter começado a presente época com Nelson Veríssimo no comando da equipa B, com dez golos e quatro assistência em 17 encontros até meio de janeiro, o avançado foi chamado ao conjunto principal na final da Taça da Liga perante as ausências de Darwin Núñez e Seferovic, entrando a sete minutos dos 90′ para o lugar de Meïte quando o Benfica perdia por 2-1 frente ao Sporting em Leiria. Voltou à equipa B, voltou aos golos, voltou à equipa A, estreou-se a marcar no empate caseiro frente ao Vizela marcado pela expulsão de Taarabt logo aos 7′. “Foi um momento que procurei em toda a minha vida. Marcar neste estádio, em frente a estes adeptos incríveis, foi um momento muito especial”, resumiu no final.

Agora, tal como já tinha acontecido no encontro fora diante do Midtjylland nos oitavos da competição, Henrique Araújo deixou a equipa B (derrota em casa com o Ac. Viseu este fim de semana) e rumou à Suíça depois da expulsão no jogo das meias-finais frente à Juventus de Samuel Soares, assumindo a titularidade na decisão com o RB Salzburgo e marcando três golos estando ainda envolvido a jogada de mais dois. Oito anos depois e entre três finais perdidas, o Benfica vencia a competição com a maior goleada numa final e com o avançado a tornar-se o primeiro de sempre a fazer um hat-trick numa decisão.

“É muito importante porque o Benfica já tinha estado em três finais. Era muito importante para o clube mostrar esta força na Europa e é isto que queremos fazer mais vezes e mais vezes. A formação trabalha muito bem e queremos mais troféus. Temos muito respeito pelo RB Salzburgo mas conseguimos impor o nosso futebol na final”, comentou Henrique Araújo após o triunfo em declarações à Eleven Sports.

“Os adeptos foram muito importantes. Há dois anos não tivemos ninguém a apoiar-nos devido à pandemia, hoje tivemos 5.000 pessoas a ver o nosso jogo. O Benfica tem muitos emigrantes na Suíça, há muita malta que veio de Lisboa. Mais oportunidades na equipa principal? Acredito que sim. É o projeto do clube: formar jogadores e potenciá-los na equipa principal. Já tive a minha oportunidade na equipa principal devido a lesões e outras coisas. Foi muito importante para mim este ano na equipa B. Jogar muito e marcar golos, dá-me confiança. Vamos ter jogadores a chegar à equipa principal sem dúvidas”, acrescentou o avançado que, ao que tudo indica, irá pelo menos fazer a próxima pré-temporada do Benfica em 2022/23.