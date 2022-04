Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Se houvesse uma malapata já não estávamos cá, de certeza absoluta”. Não tinha havido duas sem três, não houve três sem quatro e, mais uma vez, o Benfica conseguiu vencer nas meias-finais da Youth League, num jogo frente à Juventus que mudou por completo de figura após a expulsão de Samuel Soares mas que voltou a terminar com triunfo dos encarnados no desempate por grandes penalidades. Agora, chegava a última barreira. A tal que não tinha sido ultrapassada em 2014 com o Barcelona, em 2017 com o RB Salzburgo e em 2020 com o Real Madrid. A tal que faltava ainda apesar de quatro Final Four em oito edições.

“A partir do jogo do Dínamo, tivemos oito finais. Com a Juventus era uma final, mesmo em Midtjylland, com o Sporting e por aí fora. Perdendo um jogo, estávamos fora da Youth League. E esta é mais uma final. Com a Juventus podíamos ter perdido. Fomos superiores e a partir do momento em que ficámos com dez ficou complicado mas nos penáltis temos muita qualidade tanto nos jogadores que marcam como nos guarda-redes. Já tivemos muitas finais. Foram oito até agora, vamos para a nona e se houvesse alguma maldição já não estávamos na Suíça, estávamos em Portugal há muito”, relativizara Luís Castro.

YOUR UEFA YOUTH LEAGUE 2021/22 CHAMPIONS – SL BENFICA ⭐️ pic.twitter.com/uYIWycgFKF — Benfica Youth ⭐️ (@SLBenficaYouth) April 25, 2022

“Espero mais um grande jogo, mais uma grande equipa como tem acontecido até agora. Tivemos de vencer todos os jogos para continuarmos na prova, agora é mais um. Todo o jogo será importante. Se atacarmos muito bem estamos com bola e não temos de defender, quando não tivermos bola vamos ter de defender porque eles são uma boa equipa. Por isso não há nenhuma preocupação especial, são uma boa equipa. Sabemos quais são os pontos fortes deles, também sabemos os pontos fracos, os jogadores também já os sabem e vamos tentar vencer. O nosso projeto é muito diferente do RB Salzburgo, eles contratam por valores altíssimos jogadores a partir dos 16 anos. Têm alguns em que gastou quatro milhões… Connosco é diferente, praticamente o grupo todo que está aqui vem de baixo. Não acho que seja o fim, faz parte do processo e têm um caminho tão longo que isto não pode ser o fim de nada”, acrescentara o técnico.

WE ARE THE CHAMPIONS ???? pic.twitter.com/YV1gxBkMfm — Benfica Youth ⭐️ (@SLBenficaYouth) April 25, 2022

Em oito anos, o Benfica chegava pela quarta vez à final da prova europeia de Sub-19 e com um adversário que já encontrara numa dessas ocasiões, apostado em conseguir pela primeira vez ganhar a Youth League quase como prémio de reconhecimento pelo investimento sustentado na formação para juntar-se ao FC Porto entre os vencedores nacionais da competição. E com uma geração que até agora não é tão mediática como outras (ou não era), quebrou o jejum com uma exibição de gala que “atropelou” os austríacos para a conquista do primeiro troféu. Martim Neto voltou a ser determinante no início, André Gomes esteve gigante na baliza, Pedro Santos foi o quebra-cabeças do costume e N’Dour encheu de novo o campo mas Henrique Araújo, um “reforço” que chegou para a final devido à ausência de Samuel Soares, foi o fator diferenciador na festa rija dos encarnados. E o Benfica conseguiu mesmo a maior goleada numa final.

Dito e feito ???????????? pic.twitter.com/E1P16OrFV7 — João Félix (@joaofelix70) April 25, 2022

Com André Gomes a merecer a titularidade depois de ter saído do banco para ser herói no desempate por grandes penalidades da Juventus e Henrique Araújo a chegar direto ao onze em vez de Luís Semedo, o Benfica voltou a ter um arranque de sonho com uma boa vantagem madrugadora: Martim Neto inaugurou de novo o marcador após assistência de Diego Moreira num lance em que Henrique Araújo foi a chave logo no início do lance com um desvio a obrigar ainda Stejskal a uma defesa apertada antes da insistência (2′), Henrique Araújo apontou o 2-0 concluindo na passada na área um passe de Martim Neto depois de uma jogada coletiva pela direita (15′) e pelo meio Stejskal ainda tirou um golo a Henrique Araújo (7′).

GOOALLLLLLLLLL! Martim Neto scores the first goal against RB Salzburg! ???? pic.twitter.com/q9LXM3lx42 — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) April 25, 2022

GOAAALLLLLL!!! What a team play ???? Martim Neto with a great assist and Henrique Araújo with the goal! Let’s go boysss! ????pic.twitter.com/F2YuaGZqYq — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) April 25, 2022

Os encarnados encontravam outras condições para gerir o encontro, à semelhança do que aconteceu com a Juventus até à expulsão de Samuel Soares, e mantiveram os olhos na baliza contrária como nem sempre se viu na meia-final, não deixando o RB Salzburgo chegar ao último terço até aos derradeiros 15 minutos antes do intervalo, altura em que os austríacos conseguiram subir um pouco mais as linhas com a exposição às transições que isso promovia. André Gomes foi resolvendo da melhor forma as ameaças, com uma vistosa defesa a remate de Simic e mais duas intervenções seguras a tentativas de Wallen e Kameri antes de, já em período de descontos,sair aos pés de Simic para voltar a tirar o golo ao avançado croata.

45 MIN LEFT TO MAKE HISTORY! pic.twitter.com/tQlCNCr2U4 — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) April 25, 2022

No segundo tempo, o RB Salzburgo trouxe algumas mexidas posicionais na frente, ainda procurou de início o golo que permitisse reentrar no encontro mas acabou por ser dizimado pelas transições rápidas dos encarnados, primeiro com Henrique Araújo a lançar Pedro Santos na direita para assistir N’Dour na área para o 3-0 (53′) e depois com o mesmo Henrique Araújo a concluiu com muita classe a fintar o guarda-redes um passe magistral de Diego Moreira (57′). As contas do vencedor estavam fechadas, as contas da final ainda não e Luís Semedo saiu do banco para marcar o 5-0 após assistência de Pedro Santos (69′). O encontro ficou depois mais adormecido mas Henrique Araújo ainda fez o hat-trick de penálti (89′).

GOOOOALLLL! Cher Ndour scores the third goal against RB Salzburg! LET’S GOOOO ???? pic.twitter.com/VqlCjyU9XZ — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) April 25, 2022

MAKE IT 5 ???? Luís “Hemir” Semedo! Let’s goooo ❤️????pic.twitter.com/hC7UH1xWEn — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) April 25, 2022