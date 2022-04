Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paul Hendrik van Zyl, agricultor branco da África do Sul, disparou contra uma mulher negra, Ramokone Linah confundindo-a com um hipopótamo. Segundo o jornal The Guardian, van Zyl disse às autoridades que achava ter visto “hipopótamos e macacos” na outra margem do rio. Da mesma forma, o porta-voz da polícia, Mamphaswa Seabi, referiu em comunicado que o alvo eram os animais [hipopótamos].

O homem de 77 anos foi preso esta terça-feira após disparar contra Linah, que estava a pescar com o parceiro num rio da cidade de Lephalale, província do Limpopo. A mulher ficou ferida no braço e o seu companheiro “conseguiu esconder-se”.

O agricultor enfrenta agora acusações de tentativa de homicídio, de acordo com a National Prosecuting Authority, o titular da ação penal na África do Sul e o equivalente ao Ministério Público português. Após ser ouvido em tribunal, Hendrik foi libertado sob fiança de 1.000 rands (cerca de 58 euros) e novas diligências foram calendarizadas para o próximo dia 18 de maio.

Na quinta, da qual o arguido é o proprietário, as autoridades confiscaram duas espingardas, um revólver, uma pistola e duas pistolas de ar comprimido durante a detenção.

Num incidente semelhante em 2017, um agricultor sul-africano disparou contra um trabalhador após alegadamente o “confundir com um macaco”.