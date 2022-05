Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jody Lukoki, antigo jogador do Ajax, morreu esta segunda-feira aos 29 anos. Há cerca de um mês, o jovem tinha sido condenado por ter agredido a companheira e ficou sem o contrato que tinha com a equipa neerlandês Twente. Até ao momento, a causa da morte de Lukoki ainda não é conhecida.

O atleta de 29 anos começou a carreira desportiva no futebol profissional ao serviço do Ajax e ainda jogou nas seleções jovens dos Países Baixos, mas acabou por optar pela República Democrática do Congo, onde ainda disputou duas partidas.

Ao longo do percurso como jogador profissional, Jody Lukoki passou pelo SC Cambuur e Zwolle (dois clubes dos Países Baixos), rumou mais tarde ao Ludogorets Razgrad, da Bulgária, seguiu-se o Yeni Malatyaspor, da Turquia, e na presente época tinha regressado aos Países Baixos para jogar no Twente.

Em fevereiro, o contrato entre o clube e o atleta foi rescindido e o Twente justificou-o com “eventos da vida pessoal”, sendo que, segundo a imprensa internacional, se tratou de uma condenação por agressão à companheira.