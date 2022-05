David Byrne: o artista sem idade

Desde essa edição da Time, os Talking Heads acabaram e David Byrne gravou sete álbuns em nome próprio, trabalhou novamente com Brian Eno, mas também com nomes novos como Dirty Projectors, St Vincent, Arcade Fire, Anna Calvi ou Mitski, compôs bandas sonoras para teatro, cinema e televisão, fundou a editora Luaka Bop, criou uma rádio online, expôs fotografias e desenhos, publicou uma dezena de livros, desenhou bicicletas, fez palestras e musicais para teatro, e até fez de si próprio num episódio dos Simpsons (encanta-se com uma canção de ódio de Homer Simpson e acaba a gravar com ele). A pessoa e o seu pensamento parecem imunes à passagem do tempo, mas a história confirma que o legado de David Byrne corresponde à idade que tem. Na verdade, corresponde a bem mais do que isso, tendo em conta a sua hiperatividade.

David Byrne é visto como um homem da América mas nasceu na Escócia em 1952. Quando tinha dois anos, a família emigrou para o Canadá, aos oito, mudaram-se para os Estados Unidos. Apesar de viver, trabalhar, e até votar, em território americano desde 1960, David Byrne só se tornou de facto cidadão americano em 2012. Aparentemente, não estava consciente da sua ilegalidade, só descobriu quando tentou votar e lhe disseram, pela primeira vez, que não podia fazê-lo. Imagina-se que, até aí, ninguém lhe tivesse pedido a identificação por ser sempre reconhecido…

Os primeiros anos na América foram passados em Baltimore, com um fascínio pela música alimentado pelo pai, que lhe oferecia um single por semana e também lhe arranjou um gravador. Nunca se notabilizou pelos dotes vocais, foi aliás corrido do coro da escola, e o próprio pai disse em entrevista ao Washington Post que o filho não sabia cantar. Isso não o impediu de ter algumas bandas no liceu, sobretudo de versões. Depois foi estudar arte e design para Rhode Island, desistiu (ou fizeram-no entender que era melhor desistir…) e formou uma banda com o baterista Chris Frantz. Chamavam-se Artistics mas tiveram vida curta. Os Talking Heads nasceram em 1975, quando Byrne, juntamente com Chris e a namorada, Tina Weymouth, vão viver para Nova Iorque. A vontade de ter uma banda era grande mas precisavam de um baixista. Chris sugeriu Tina, mas David Byrne só a aceitou no lugar depois de fazer três audições. O papel predominante de Byrne na banda fez-se sentir logo na génese.

O primeiro concerto, então em formato trio, aconteceu no lendário CBGB, na primeira parte dos Ramones, com quem, dois anos mais tarde, também fariam a primeira digressão europeia. Em 1977, os Talking Heads ganham um novo elemento, Jerry Harrison, editam o primeiro álbum, 77, com o infeccioso “Psycho Killer” e começam a ganhar notoriedade na fervilhante cena musical de Nova Iorque. Depois chega Brian Eno, que produz três discos fulcrais: More Songs About Buildings and Food, Fear of Music e Remain in Light, e abre novos horizontes musicais apresentando a banda, por exemplo, à música do nigeriano Fela Kuti. Eno e Byrne iniciaram no final dos anos 70, uma parceria que deu frutos, dentro e fora dos Talking Heads, e uma amizade que se mantém até hoje.