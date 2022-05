Hoje, as lágrimas de Sá Pinto foram de alegria: Moreirense goleia no dérbi e vai ao playoff, Tondela e Belenenses SAD descem à Segunda Liga

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os murros de Ricardo Sá Pinto no banco de suplentes após a derrota caseira do Moreirense com o Boavista após o empate aos 88′ e o 2-1 aos 90′ (e o olhar no vazio depois de uma grande penalidade a fechar o jogo no Estoril na ronda seguinte). O desalento de Rafael Barbosa perdido no relvado do Estádio Capital do Móvel depois do empate do Tondela frente ao P. Ferreira consentido no final da partida depois de uma oportunidade clamorosa falhada para o 2-0. As camisolas na cara dos jogadores do Belenenses SAD em pleno Jamor ao verem uma vantagem diante do Famalicão abrir espaço à reviravolta. Tudo, apenas, nas duas últimas jornadas do Campeonato. Este sábado, chegava o dia. “Aquele” dia. E atrasado, claro.

Os seis primeiros lugares da Primeira Liga já estavam definidos à entrada da última jornada: FC Porto a ser campeão, Sporting a acabar em segundo com entrada direta na Champions, Benfica e Sp. Braga de novo em terceiro e quarto, Gil Vicente a coroar uma grande época com a quinta posição, V. Guimarães a ter de ficar com o sexto poste. O sétimo lugar estava ainda em aberto mas todas as atenções estavam centradas na zona de descida, com três equipas a definirem entre si as duas últimas colocações e a vaga do playoff. Entre Belenenses SAD, Moreirense e Tondela, dois acabariam em lágrimas e um podia sorrir à condição.

O Tondela, com 27 pontos, recebia o Boavista e partia na frente deste mini campeonato, dependendo só de si na receção ao Boavista apesar de ter feito apenas três pontos (empates) nas últimas seis jornadas. Logo a seguir, o Moreirense, com 26 pontos, recebia o Vizela à espera de um deslize dos beirões tendo três desaires seguidos depois de duas vitórias. Por fim, o Belenenses SAD, com 25 pontos, jogava em Arouca a precisar que os dois adversários não ganhassem tentando colocar fim a duas derrotas consecutivas na Liga. Ia ser tudo ao segundo, tudo ao pormenor e foi isso que fez com que os três jogos começassem com cinco minutos de atraso, tendo em conta que todos teriam de arrancar exatamente à mesma hora.

0′. Tondela no playoff (28 pontos), Moreirense (27) e Belenenses SAD (26) na Segunda Liga

