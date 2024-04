O árbitro Nuno Almeida foi nomeado para dirigir a receção do FC Porto ao líder Sporting, no domingo, em jogo da 31.ª jornada da I Liga, anunciou nesta quarta-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da Associação de Futebol do Algarve vai ser auxiliado por Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro, enquanto Artur Soares Dias será o videoárbitro (VAR).

O Sporting lidera o campeonato com 80 pontos, mais 18 do que o FC Porto, e visita o Estádio do Dragão no domingo, numa partida com início marcado para as 20h30.