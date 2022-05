Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

129 árbitros, seis mulheres, nenhum português: a FIFA anunciou esta quinta-feira a lista definitiva dos árbitros que estarão presentes no Mundial do Qatar, nos próximos meses de novembro e dezembro, e o óbvio destaque vai para a estreia das mulheres na principal competição internacional do futebol masculino. Ao mesmo tempo, nenhum árbitro português foi selecionado.

Entre 36 árbitros principais, 69 assistentes e 24 profissionais que estarão no VAR, Stephanie Frappart (França), Salima Mukansanga (Ruanda) e Yoshimi Yamashita (Japão) foram as três árbitras selecionadas, com as auxiliares Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) e Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) a completarem o inédito leque.

A arbitragem portuguesa, desta feita, passou ao lado das escolhas da FIFA — algo que já tinha acontecido na última edição, em 2018, na Rússia. Os últimos representantes portugueses foram Pedro Proença, atual presidente da Liga de Clubes, no Mundial 2014, e Olegário Benquerença, no Mundial 2010. Antes, Vítor Pereira esteve nos Mundiais de 1998 e 2002, Carlos Valente marcou presença no México 1986 e em Itália 1990 e António Garrido arbitrou nos Campeonatos do Mundo de 1978 e 1982. Saldanha Ribeiro foi o árbitro português no México 1970, Joaquim Campos esteve em 1966 e 1958 e Vieira da Costa foi o primeiro representante nacional em Mundiais, em 1954, na Suíça.

No comunicado da FIFA, o organismo indicou que o critério utilizado, “como sempre”, foi a “qualidade”. “Os árbitros selecionados representam o setor ao mais alto nível à volta do mundo. O Mundial 2018 foi um grande sucesso, em parte devido aos altos padrões de arbitragem, e vamos fazer o nosso melhor para que daqui a alguns meses no Qatar seja ainda melhor”, pode ler-se na nota assinada por Pierluigi Collina, presidente do Comité de Arbitragem da FIFA.