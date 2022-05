Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 88.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia foi invadida pela Rússia há 88 dias, a 24 de fevereiro. Estamos na 13.ª semana de guerra e o mais recente relatório do Instituto para os Estudo da Guerra (ISW) dá conta de que as forças russas intensificaram os esforços para cercar e capturar Severodonetsk que, desde a conquista da cidade de Lugansk em 2014, pelos separatistas pró-russos, serve como capital do oblast de Lugansk.

A previsão dos analistas Karolina Hird, George Barros e Mason Clark é de que Severodonetsk se mantenha um dos principais alvos dos russos, já “que os esforços em outros eixos de avanço, incluindo Izyum, permanecem em grande parte paralisados”. Outro objetivo, escrevem, será “capitalizar os ganhos recentes obtidos no arco Rubizhne-Severodonetsk-Lugansk-Popasna” para cercar e sitiar Severodonetsk – o último ponto forte ucraniano em Lugansk.

