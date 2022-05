Anton Gerashchenko não poupa nas palavras. “O autarca traidor Shevchyk foi ferido durante uma explosão em Enerhodar”, escreve, no Twitter, o deputado, conselheiro do Ministério do Interior ucraniano e antigo número 2 na mesma pasta. “Shevchyk foi nomeado autarca pela Rússia. Recebeu vários ferimentos de estilhaços.”

Andriy Shevchyk é ucraniano, mas foi nomeado pela Rússia como autarca da cidade Enerhodar, oblast de Zaporíjia, uma localidade com pouco mais de 150 mil habitantes. O autarca eleito da cidade escreveu no Telegram que acertaram “com precisão.”

Traitor «mayor» Shevchyk was wounded during an explosion in temporarily occupied #Enerhodar, #Zaporizhzhia region. Shevchyk was appointed as "mayor" by russia. He received multiple shrapnel wounds. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/a6VBYxwUen

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 22, 2022