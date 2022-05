Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o primeiro líder estrangeiro a discursar, ao vivo, no Parlamento ucraniano desde o início da guerra. O Presidente polaco disse, em Kiev, que “só a Ucrânia pode decidir o seu futuro”, segundo avança a agência Reuters. A visita não foi anunciada, mas Andrzej Duda chegou no sábado a Kiev, dia em que António Costa, primeiro-ministro português, se encontrou com o Presidente da Ucrânia.

No sábado, Zelensky rejeitou qualquer negociação com Putin que implique ceder território à Rússia ou a manutenção de forças russas na Ucrânia. Isso serviria apenas para dar tempo a Moscovo para preparar uma nova ofensiva, disse o Presidente ucraniano.

“Surgiram vozes preocupantes a dizer que a Ucrânia deveria ceder às exigências de Putin”, disse o Presidente polaco. “Mas apenas a Ucrânia tem o direito de decidir sobre seu futuro. Nada sobre vocês sem vocês”, acrescentou Andrzej Duda. No sábado, Berlusconi sugeriu que a UE deveria convencer a Ucrânia a ceder às pretensões da Rússia.

“Se a Ucrânia for sacrificada por razões económicas ou ambições políticas — mesmo que seja um só centímetro do seu território — será um grande golpe para a nação ucraniana e para todo o mundo ocidental”, frisou Duda, defendendo que o papel da comunidade internacional é exigir que a Rússia se retire completamente do território ucraniano.

Antes de terminar, Andrzej Duda falou ainda da adesão à UE: “Não vou descansar até que a Ucrânia se torne membro da União Europeia.”