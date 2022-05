Os testes rápidos de antigénio de uso profissional voltam a ser gratuitos a partir de terça-feira e até ao final de junho, desde que sejam prescritos e não custem ao Estado mais de 10 euros, segundo uma portaria publicada esta segunda-feira.

Esta medida é justificada com a incidência muito elevada da pandemia de Covid-19. “A pandemia da Covid-19 mantém uma incidência muito elevada no país, com tendência crescente, para o que poderá contribuir o aumento de circulação de variantes com maior potencial de transmissão, estimando-se que a linhagem BA.5 da variante Omicron já seja dominante em Portugal”, refere a portaria assinada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales,

A portaria sublinha a relevância da realização de testes de diagnóstico para despiste de infeção por SARS-CoV-2, tanto para referenciação de pessoas sintomáticas como para deteção precoce de casos confirmados.

O documento sublinha: “Importa garantir o acesso e a realização de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional, prescritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e financiados através de um regime especial de preços máximos para efeitos de comparticipação”.

Segundo o documento, o preço máximo para efeitos de comparticipação é de 10 euros.

Já no dia 12 a ministra da Saúde tinha anunciado que a partir do final da semana passada, as pessoas que ligarem para o SNS24 após um autoteste positivo e estiverem assintomáticas ou com sintomas ligeiros terão acesso a uma prescrição automática para teste rápido de antigénio.