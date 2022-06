Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um casal de apaixonados por motos está sempre à procura da próxima “loucura” com duas rodas, seja para construir ou adaptar. Desta vez, pegaram em duas Sea-Doo dos anos 90 produzidas pela Bombardier, popular fabricante canadiano de motos de água e jet skis, e concentraram-se em fazer com que este tipo de veículos, concebidos para deslizar sobre a água, passassem a demonstrar o mesmo à-vontade sobre o asfalto.

Quem tropeçou neste veículo híbrido, meio moto de água meio scooter, foi Matt Walksler, da Wheels Through Time, a quem os donos confessaram que as duas Sea-Doo têm na realidade duas scooters com motor a gasolina com 150 cc, sendo possível recorrer a modelos da Yamaha ou chinesas. No caso, são duas Yamaha com um monocilindro a quatro tempos com 150 cc.

Sobre as scooters estão as Sea-Doo, uma de 1992 e a outra de 1993, cujo casco foi adaptado e fixado à estrutura. Do ponto de vista do peso, o veículo que denominaram Scoot-a-Doo é penalizado pelo facto de a Sea-Doo pesar cerca de 56 kg, o que equivale a dizer que a scooter japonesa circula com dois ocupantes, mesmo quando só tem o condutor a bordo. Ainda assim, o “criador” da estranha “moto de água” anuncia uma velocidade máxima de 113 km/h, admitindo que mantém uma velocidade de cruzeiro de 97 km/h.

Substancialmente mais larga e pesada do que a scooter original, a Scoot-a-Doo impõe alguns cuidados nas fases de arranque e paragem, uma vez que o condutor tem de se comprometer antes com que perna vai suportar o peso do veículo, pois é impossível chegar ao solo com ambas. No vídeo pode ver como correu a experiência: