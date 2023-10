O Estoril Classics está de volta e, para além de trazer as maiores competições de automóveis clássicos, traz, este ano, uma novidade: Motos de GP, que já estão a causar fervor nos adeptos do desporto motorizado.

Num evento organizado pela Race Ready, em parceria com a Peter Auto e o apoio do Turismo de Cascais, o regresso das motos é possível com a competição do The Amicale Spirit of Speed, o maior clube europeu de colecionadores de motos clássicas de corrida, que participa nos maiores eventos clássicos europeus.

Os adeptos do motociclismo poderão ver em pista e no paddock as motos que marcaram, desde os anos 50, os Grandes Prémios, provas de Endurance e Superbikes. Portanto, se é fã da modalidade, saiba que no autódromo estarão expostas algumas das motos dos campeonatos do mundo:

Linto 500 GP. Não perca a oportunidade de ver a moto mais antiga, de 1968, que em 1969 permitiu a Alberto Pagani vencer a sua primeira prova do Campeonato Mundo de Motociclismo de 500cc, o GP das Nações, em Imola.

Suzuki GSX-R 750. Fabricado pela marca desde 1984, foi o modelo que venceu a edição deste ano do Manx Grand Prix, pelas mãos do consagrado Michael Dunlop, e é uma das maiores atrações do autódromo.

Suzuki 500 RG MK1. O modelo conduzido pelo histórico piloto Giacomo Agostini em alguns Grandes Prémios do Campeonato do Mundo de Motociclismo de 500cc de 1976 com as cores do Team Agostini Marlboro.

Suzuki 500 RGV XR75. Muito bem-sucedida durante a década de 1980, foi usada por Kevin Schwantz ao longo da temporada de 1989 do Campeonato do Mundo de Motociclismo de 500cc, durante a qual foi o piloto que mais Grandes Prémios venceu.

KTM RC16. Um dos destaques do autódromo é a moto que o português Miguel Oliveira levou ao triunfo no Grande Prémio da Catalunha, em 2021.

Assista a um evento único!

Assistir a estas competições únicas é mesmo memorável, portanto, se é apaixonado por motos, faça-se aos bilhetes que ainda restam. Os preços variam entre os 20 € (sexta-feira) e 30 € (sábado e domingo).

O acesso à bancada A é gratuito, bem como a entrada para crianças até aos 11 anos.

Pode ver o programa aqui.