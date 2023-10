Organizado pela Race Ready – em parceria com a Peter Auto e o apoio do Turismo de Cascais -, o Estoril Classics está de volta para deliciar os amantes de corridas entre automóveis clássicos.

No Autódromo do Estoril – o palco que em tempos integrou o calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e o Moto GP – estarão cerca de 300 carros e 51 motos das mais diversas categorias, características de diferentes períodos da história do desporto motorizado.

Mas, afinal, que categorias são essas e o que têm de relevante?

Classic GP

A corrida da Classic GP by Portugal, para monolugares de Fórmula 1 Pré-1986, é uma espetacular mistura de cores e som que nos remetem ao passado, quando o Autódromo do Estoril era parte integrante do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 1.

Ainda com decorações e patrocínios da época, estas máquinas – que fizeram sonhar gerações – oferecem um espetáculo inebriante, no qual os seus estrondosos motores são capazes de debitar potências acima dos 500 cv.​

Lotus, McLaren, Brabham, Surtees, Ensign, Hesketh, March, Tyrrell ou Williams são alguns dos fantásticos monolugares que fazem parte desta competição por onde passaram alguns dos mais virtuosos pilotos de sempre, como James Hunt, Nigel Mansell ou Ayrton Senna.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder O modelo Lotus 72 Ford Cosworth competiu no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, entre 1969 e 1975, tendo garantido à equipa três títulos de construtores e dois de pilotos – um em 1970, para Jochen Rindt; e outro em 1972, para Emerson Fittipaldi? Somou 20 vitórias pelo Team Lotus.

McLaren M26 foi o modelo conduzido por James Hunt até à sua última vitória na categoria, no GP do Japão de 1977?

The Greatest’s Trophy

O antigo Trofeo Nastro Rosso está aberto aos carros excecionais que marcaram as grandes provas de resistência das décadas de 50 e 60 de 1900.

Como respeito e fair-play são as palavras-chave para estes pilotos que participam no The Greatest’s Trophy, este proporciona uma rara oportunidade de ver de volta às pistas ícones das maiores marcas na sua era dourada: Maserati Tipo 61 “Birdcage”, Ferrari 250 GT SWB e LM, Alfa Romeo TZ2, Porsche 904/6 ou Bizzarrini 5300 GT. Carros que foram produzidos em número limitado e que viram o seu valor aumentar nas últimas décadas.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder O Ferrari 250 LM foi o modelo que ofereceu à Ferrari a vitória nas 24 Horas de Le Mans, em 1965? Até à vitória deste ano, na “clássica” francesa, foi o último triunfo da marca italiana, em 58 anos.

O Maserati Tipo 61 Birdcage tem apenas 17 exemplares, sendo, por isso, um modelo raríssimo? O seu valor é superior a 3 milhões de euros!

O Ferrari 250 GT SWB tem uma cotação estimada superior aos 10 milhões de euros, graças ao seu sucesso nas pistas?

Classic Endurance Racing

Competição característica do período de 1966 a 1974, quando as corridas de resistência dominavam o automobilismo, juntamente com os Grande Prémios de Fórmula 1. Um período glorioso que viu surgir lendas do automobilismo como os Ford GT40, Lola T70 MK3, Porsche 935 ou Ferrari 512 BBLM. Estes modelos não se limitavam a participar nas 24 Horas de Le Mans, o ponto alto da temporada, mas corriam pelos maiores circuitos europeus.

Esta é também uma grelha de partida que reúne alguns dos modelos que deram corpo à prova rainha da inauguração do Autódromo do Estoril em 1972.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder O modelo Lola T70 MK3 participou no icónico filme Le Mans, protagonizado por Steve McQueen?

Ford GT40 é o modelo que levou a Ford à vitória em Le Mans, num duelo com a Ferrari e o grande protagonista do filme Ford v Ferrari (2019) com Matt Damon e Christian Bale?

Endurance Racing Legends

A competição que reúne carros de GT e protótipos que correram durante os anos 1990 e 2000, é a série com viaturas mais modernas organizada pela Peter Auto.

As corridas de resistência gozaram de enorme popularidade neste período, tendo surgido carros icónicos como os Aston Martin DBR9, Maserati MC12 GT1, até aos vários Porsche 993 GT2 aos 997 RSR, passando pelos protótipos como os Dome S101 ou Riley & Scott MK III e muito mais!

Esta corrida também nos traz para um período em que o Autódromo do Estoril foi palco de várias provas do FIA-GT, Le Mans Series e FIA SportsCar Championship.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder O nome DBR9 é derivado do vencedor Aston Martin DBR1, nomeado pelo então proprietário David Brown, que não só ganhou a corrida, mas também o título da World Sports Car Championship?

Heritage Touring Cup

Tornou-se rapidamente um sucesso entre os proprietários e pilotos destes carros de Turismo que proporcionaram entusiasmo na era dourada da primeira iteração do Campeonato Europeu de Carros de Turismo (ETCC), entre 1966 e 1984. O momento alto destas temporadas eram as 24 Horas Spa-Francorchamps, prova que se tornou o “campo de jogo” preferido para os construtores e pilotos mais conhecidos.

Durante esta longa era de corridas de carros de Turismo, vários fabricantes ganharam o evento. A BMW foi um dos participantes mais fiéis, uma vez que durante mais de três décadas o construtor bávaro entrou numa série de modelos que vão desde o T1800 Ti nos anos 1960s até ao famoso M3, nos anos 1980s.

Os carros da marca de Munique tiveram vários rivais ao seu longo reinado e alguns estarão presentes no Estoril, como os Ford Capri, Ford Escort, Ford Mustang, Alfa Romeo Giulia GTAm ou Chevrolet Camaro ZL1.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder A BMW detém o recorde do número de vitórias (21) nas 24 Horas Spa-Francorchamps?

Sixties Endurance

Esta competição dedicada a desportivos pré-63 e GTs pré-66, oferece uma ocasião única para admirar todos os ícones dos campeonatos mundiais da sua época.

Com um foco na resistência, estas corridas de duas horas reúnem uma vasta gama de carros – Jaguar E-Type, Shelby Cobra, Morgan, Austin-Healey, Porsche 911 – do período entre 1950 a 1965.

Uma das características desta competição da Peter Auto é, para além da classificação tradicional, existir uma classificação ponderada que favorece os carros com cilindradas mais baixas e mais antigas face aos mais potentes e jovens adversários, tais como o AC Cobras.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder Tido como um dos grandes símbolos dos anos sessenta, o Jaguar Type-E já foi o veículo preferido de grandes personalidades como George Best, Brigitte Bardot, Tony Curtis e Steve McQueen?

2.0L CUP

Desde a sua corrida de estreia em Spa-Francorchamps, em 2018, a 2.0L Cup pode intitular-se como uma das principais competições para viaturas clássicas.

Ao longo de cinco temporadas, mais de 100 pilotos viajaram da Argentina para os EUA para correrem nestas provas bastante animadas. Apenas Porsche 911 2.0 SWB são admitidos para enfrentar as corridas de 90 minutos de duração, com as equipas a serem constituídas por um ou dois pilotos, com uma paragem obrigatória entre os 35 e 55 minutos.

Uma das muitas inovações da 2.0L Cup foi a introdução de uma categorização de pilotos Elite e Gentleman, especificamente para reconhecer que as corridas históricas modernas apresentam não só pilotos profissionais remunerados, mas também pilotos altamente experientes que aplicam tempo e orçamento para poderem correr na frente do pelotão.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder Para se deslocarem até ao Estoril, muitos dos pilotos voaram até Tires nos seus aviões privados, sendo que os seus carros foram transportados à parte num camião, à semelhança do que acontece na F1 na Europa.

Fifties Legends

Criada em 2020, destina-se a automóveis dos anos 50 e do início dos anos 60 do século passado. Os carros mais antigos que competem em eventos de circuito organizados pela Peter Auto podem ser encontrados nesta série. A grelha presta homenagem ao Campeonato do Mundo de Marcas que foi introduzido em 1953 para carros desportivos e, um pouco mais tarde, para veículos de grande turismo.

Este campeonato respondia às necessidades latentes da indústria automóvel e dos pequenos construtores; revelava e/ou confirmava os seus especialistas, ao mesmo tempo que numerosos construtores, independentemente dos seus recursos ou ambições, encontravam nele uma forma de impulsionar o seu crescimento: AC, Alfa Romeo, Austin Healey, Chevrolet, DB, Jaguar, Lotus, MG, Morgan, Porsche, Triumph, TVR, etc.

São elegíveis os automóveis das classes GT e GTS homologados e inscritos em corridas nacionais ou internacionais importantes antes de 1 de janeiro de 1962 (Período E), bem como determinados automóveis das classes TC, TSRC Período E e GTS Período F.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder A Scuderia Ferrari, equipa mais bem sucedida da história da Fórmula 1, foi fundada em 1929 para colocar em pista os Alfa Romeo oficiais, disputando durante os seus primeiros 10 anos todas as provas com carros da marca de Arese. O construtor italiano regressou à F1 em 2018 com a equipa Alfa Romeo Racing, atualmente Alfa Romeo F1 Team Orlen?

Iberian Historic Endurance

É a competição ibérica de exceção para viaturas clássicas, embora visite regularmente outros circuitos fora de Portugal e Espanha, como Pau ou Spa-Francorchamps.​

O Iberian Historic Endurance rege-se pelo regulamento das competições históricas internacionais e segue a máxima dos “3 C” – no Crashing, no Cheating, no Complaining. Para fomentar o espírito de diversão pura, esta competição não possui pontuações finais, nem campeões. São aceites participações de carros mais recentes (até 1976), ao contrário do limite tradicionalmente imposto (Pré-1965).

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder O Iberian Historic Endurance é a competição de clássicos mais prestigiada da Península Ibérica?

Assista a um evento único!

Ver estas competições únicas é memorável, portanto, se é apaixonado pelo tema, faça-se aos bilhetes que ainda restam (em 2022 todos os bilhetes de acesso ao paddock esgotaram). A entrada no paddock permitirá aos fãs estarem junto dos carros, para além do acesso a exposições temáticas e ao Pit Stop Village, onde todos os amantes deste desporto poderão comer e conviver. Os preços variam entre os 20 € (sexta-feira); 30 € (sábado e domingo) e 50 € (para todo o evento).

O acesso à bancada A é gratuito, bem como a entrada para crianças até aos 11 anos.