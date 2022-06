O líder do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, entregou esta sexta-feira a moção de estratégia global que levará ao XVIII congresso regional, a 25 e 26 de junho, e com a qual se recandidata à liderança dos centristas na Madeira, sem adversários.

“A moção, intitulada “A Direita da Madeira“, sufragada por mais de 250 militantes e ultrapassando o número exigido, reflete o apoio e a confiança depositada no recandidato a líder do CDS-PP/Madeira”, refere o partido em comunicado de imprensa.

Rui Barreto, citado no comunicado, declara que o objetivo da recandidatura é “continuar a afirmar o CDS como partido de poder, não como fim em si mesmo, mas sim como veículo para a resolução dos problemas da Madeira e dos madeirenses”.

O candidato à liderança dos centristas insulares sublinha pretender que o partido seja um “garante de estabilidade”, com a introdução de “novas ideias e novos modelos na governação da Madeira”.

O XVIII Congresso Regional do CDS-PP está agendado para os dias 25 e 26 de junho, no hotel Savoy Palace, no Funchal.

O prazo de entrega das moções de estratégia global termina hoje às 23h00, mas até às 18h00 a organização do congresso tinha recebido apenas a de Rui Barreto.

O atual líder centrista desempenha também o cargo de secretário Regional da Economia no governo de coligação PSD/CDS-PP.