O par português de patinagem artística formado por Ana e Pedro Walgode conquistou este domingo a medalha de ouro na competição dos Jogos Mundiais, a decorrer em Birmingham, nos Estados Unidos da América.

A dupla lusa obteve 138.76 pontos no somatório das provas de sábado e de domingo e, 21 anos depois, Portugal voltou a conquistar uma medalha de ouro nuns Jogos Mundiais, evento polidesportivo organizado a cada quatro anos.

“Ambicionamos esta medalha há muito tempo e este ano focalizámos todas as energias nesta competição e sonhámos com isto”, resumiu Ana Walgode, citada pelo Comité Olímpico de Portugal, já com a medalha ao peito e após o hino nacional ter sido ouvido em Birmingham, no Alabama.

Este domingo, na prova de ‘free dance’, a dupla portuguesa somou 83.54 pontos, menos do que a dupla italiana tinha realizado, e a dúvida sobre quem seria o vencedor pairou no pavilhão, para depois se confirmar a vitória portuguesa por apenas 0.03.

“Foi intenso. Por momentos, achámos que não ia ser suficiente, mas felizmente trazemos o ouro para casa e não podemos estar mais felizes”, disse Pedro Walgode, reconhecendo que a liderança em ‘style dance’ foi decisiva para alcançar o lugar mais alto do pódio.

Portugal tem até ao momento quatro medalhas nos Jogos Mundiais: ouro em pares de patinagem artística, prata em pares femininos de ginástica acrobática, prata em grupos femininos de ginástica acrobática e bronze na distância curta de canoagem de maratona.