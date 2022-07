Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O bebé recém-nascido que foi encontrado morto em Póvoa da Mealhada esteve seis horas dentro de um contentor do lixo. De acordo com o Jornal de Notícias, tudo aconteceu entre a casa em que vivia e o trabalho, num lar de idosos: o parto ocorreu num anexo junto à residência, à hora de almoço, a mulher colocou o bebé num saco, saiu para apanhar um transporte público para ir trabalhar e abandonou o filho num caixote do lixo perto de uma instituição de crianças.

Durante a tarde, a mulher sentiu-se mal no trabalho e foi transportada para o hospital de Coimbra com uma hemorragia. Foi nesse momento, perante o cenário, que os profissionais de saúde perceberam que a mulher tinha dado à luz e contactaram as autoridades.

A mulher acabou por revelar o sítio onde tinha abandonado o bebé e, segundo o JN, foram chamados ao local os bombeiros, a GNR e uma equipa da VMER. O bebé foi encontrado já sem vida as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

O recém-nascido que foi encontrado no contentor era o terceiro filho da mulher que, agora, poderá ser acusa de um de dois crimes: infanticídio, caso a autópsia prove que o bebé nasceu vivo e foi morto após o parto, ou ocultação de cadáver, no caso de a criança ter nascido morta.