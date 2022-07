Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Crepúsculo

Neil Bennett (Tim Roth) é um rico industrial inglês que está de férias num hotel de luxo do México com a irmã Alice (Charlotte Gainsbourg) e os dois sobrinhos. Quando recebem a notícia da morte da mãe, voltam para casa, exceto Neil, que diz ter deixado o passaporte no hotel e que seguirá no próximo voo. É mentira. Hospeda-se num hotel de terceira em Acapulco, deixa de responder às chamadas e mensagens da irmã e do advogado da família, passa o dia na praia a beber cerveja e arranja uma namorada. Michel Franco (“Nova Ordem”) deixa inexplicado até bastante tarde o enigma da prostração extrema e do desinteresse por tudo da parte de Neil, e quando chega a (banal) revelação, mais valia ter mantido o mistério até ao final. “Crepúsculo” quer ser um filme intrigante e inquietante, mas só consegue ser irritante e muito chato.

DC Liga dos Super-Pets

A DC capitaliza agora nas mascotes dos seus super-heróis com esta longa-metragem de animação realizada por Jared Stern e Sam Levine, cujo protagonista é Krypto, o super-cão do Super-Homem. Quando o Homem de Aço e os restantes membros da Liga da Justiça são raptados por Lex Luthor, Krypto corre para ir libertá-los, mas antes tem que aprender a controlar os seus superpoderes. E como não pode ir à luta sozinho, arrebanha um grupo de animais como ajudantes, que adquirem também superpoderes e passam a formar os Super-Pets: Ace, um cão que fica super-forte, PB, um porquinho que consegue ficar enorme, Merton, uma tartaruga com super-velocidade, e Chip, um esquilo com domínio sobre a eletricidade.

Margrete — Rainha do Norte

A realizadora dinamarquesa Charlotte Sieling escora-se em factos históricos para levar a cabo uma especulação ficcional em “Margrete-Rainha do Norte”, passado no século XV, poucos anos após a rainha Margrete I da Dinamarca ter conseguido, através da chamada União de Kalmar, juntar sob a sua tutela, o seu reino, o da Suécia (que nessa altura abrangia também a Finlândia) e o da Noruega. O súbito aparecimento de um homem que afirma ser Olaf, o filho da monarca que morreu aos 17 anos, e que reivindica o seu direito ao trono, ocupado por Erik, sobrinho-neto e filho adotivo de Margrete I, vem perturbar um acordo de casamento que está a ser negociado com a Inglaterra e causar graves divisões na corte. “Margrete-Rainha do Norte” foi escolhido pelo Observador como filme da semana, e pode ler a crítica aqui.