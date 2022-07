O Presidente de Cabo Verde afirmou este domingo, em Lisboa, que a crise “atinge fortemente” este país africano, defendendo em momentos como os atuais “serenidade” e “inteligência” para adaptar as políticas às “novas realidades emergentes”.

José Maria Neves falava aos jornalistas no final de uma visita à associação Moinho da Juventude, na Amadora, no âmbito da visita oficial a Portugal, a primeira como Presidente da República, que começou quinta-feira e termina hoje.

“A crise atinge fortemente Cabo Verde”, que é “um país muito sensível e muito vulnerável a choques externos, para além das mudanças climáticas que desde há muito tempo têm tido um impacto muito forte, as secas prolongadas, agora mais prologadas, mais severas, mais extremas”.

E acrescentou: “Há a devastação provocada pela Covid e a instabilidade internacional, particularmente pela guerra na Ucrânia”.

“O momento é difícil, é complexo, tem trazido desemprego, mais desigualdade, mais pobreza”, afirmou.

José Maria Neves defendeu: “Nesses momentos de transição, de rutura, nesses momentos disruptivos, temos de ter a serenidade, a capacidade e a inteligência de fazer a melhor leitura e de ir adaptando as políticas às novas realidades emergentes”.

Para o chefe de Estado, “o país está a tomar medidas para mitigar os efeitos da seca, dos maus anos agrícolas”.

Estão a ser tomadas medidas para mitigar os efeitos da crise, ao mesmo tempo que temos de pensar a tomar a médio e longo prazo para criar as condições para diversificar a nossa economia para garantir a saída da crise a criação de condições para acelerar o ritmo de transformação do país no pós-crise”, disse.