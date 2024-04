Os primeiros contactos depois dos resultados do sufrágio eleitoral, as primeiras decisões que começam agora a ser pensadas, os primeiros dados fechados entre uma nova era que se vai abrir no FC Porto. Depois da data limite consagrada nos Estatutos para a tomada de posse do presidente do clube, que apontava para o dia 12 de maio (ou seja, 15 dias após o escrutínio), os contactos entre os órgãos sociais eleitos de André Villas-Boas e José Lourenço Pinto, líder cessante da Mesa da Assembleia Geral, conheceram agora o primeiro resultado: o antigo treinador, que venceu as eleições com mais de 80% dos votos, vai tomar posse no dia 7 de maio.

A notícia foi avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Observador, com a cerimónia marcada para as 12 horas da próxima terça-feira no Estádio do Dragão. Com isso, vários outros processos podem ser acelerados e colocados em marcha, nomeadamente a marcação da Assembleia Geral da FC Porto SAD que irá propor (e aprovar) a troca de administradores da sociedade azul e branca. Além do próprio Villas-Boas, entrarão ainda José Pedro Pereira da Costa, que ficará responsável por toda a área financeira do universo portista, João Borges (área de Operações), Tiago Madureira (Negócios e Expansão Internacional) e José Luís Andrade (Jurídico e Relações Internacionais). Haverá mais membros propostos mas sempre não executivos.

Desta forma, Jorge Nuno Pinto da Costa, líder cessante do FC Porto 42 anos depois, ainda poderá festejar mais um título no comando do clube esta quarta-feira, no Dragão Arena, na “negra” da final da Liga de voleibol feminino frente ao Colégio Efanor. De referir que, este domingo, já depois da derrota nas urnas, a equipa de hóquei em patins conquistou a Taça de Portugal, que deixou esta terça-feira no Museu portista.

“Felizmente é ainda no meu mandato que esta taça entra no Museu do FC Porto, fico muito feliz por isso e espero que não seja a última que recebo, porque espero que o voleibol [feminino] ainda seja campeão comigo como presidente. Tem imenso significado, para mim, estar aqui convosco. Quando deixar de ocupar este lugar não vos vou ver menos, vou ver-vos mais porque terei mais tempo e menos preocupações. Amanhã [Quarta-feira] estarei no pavilhão a acompanhar-vos contra o Óquei de Barcelos, num jogo importante, e estarei sempre convosco. Apelo a que continuem a ser vocês mesmos, a serem vitoriosos e uns grandes atletas do FC Porto”, comentou aos órgãos oficiais do clube Pinto da Costa, numa cerimónia feita no Museu.

Por conhecer está ainda a “hierarquia” portista para a final da Taça de Portugal frente ao Sporting no dia 26 de maio, no Jamor. Nessa altura, André Villas-Boas já será o presidente em posse do clube mas não deverá ter ainda a condição de líder da SAD tendo em conta que o processo demora três semanas após a convocação da Assembleia Geral da sociedade, segundo o Código das Sociedades Comerciais. De recordar que, numa altura ainda sem existência de SAD, o Sporting teve um processo parecido, com Pedro Santana Lopes a ganhar as eleições e a suceder a Sousa Cintra poucos dias antes da final dos leões contra o Marítimo. Na ocasião, o então antigo e atual líderes viram o jogo na tribuna e levantaram o troféu, sendo que depois da entrega da Taça o elenco acabado de ser eleito deu espaço para que os antecessores aproveitassem a vitória.

Pinto da Costa suspenso por 35 dias na sequência das declarações no Estoril

Tudo acontece num dia em que Pinto da Costa foi suspenso por 35 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF no seguimento das declarações prestadas após a derrota do FC Porto no Estoril que acabou por deitar de vez por terra as ambições dos azuis e brancos em chegarem ao título na presente temporada. De acordo com as informações recolhidas pelo Observador, houve uma participação depois dessa passagem pela sala de conferências de imprensa do António Coimbra da Mota, e a Comissão de Instrutores da Liga fez a acusação com o líder cessante do FC Porto a assumir sem reservas o que estava em causa. Pinto da Costa pode agora impugnar a decisão no Pleno do Conselho de Disciplina, que tem efeito suspensivo, e caso a decisão seja depois mantida existe ainda a possibilidade de recorrer ao TAD pedindo providência cautelar.