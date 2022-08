Bordalo II cria puma com 19,5 metros de altura no Texas

O artista português Bordalo II criou recentemente uma instalação com 19,5 metros de altura na parede de um edifício na baixa de El Paso, no estado norte-americano do Texas.

Imagens da peça “Plastic Mountain Lion” (“Puma de plástico”, em tradução livre), que o artista construiu com recurso a lixo e desperdícios, foram partilhadas na página oficial de Bordalo II na rede social Instagram.