A empresa norte-americana Apple suspendeu a venda de todos os seus novos produtos na Rússia, em 29 de fevereiro, uma semana depois de as tropas de Vladimir Putin terem invadido a Ucrânia. No entanto, para os admiradores russos da tecnológica, a compra do novo iPhone 14, com supercâmaras e capaz de detetar acidentes, será uma realidade.

O ministro do Comércio e Indústria russo, Denis Manturov, disse, na quinta-feira, que os novos iPhone podem chegar ao país graças ao esquema de importação paralelo de Moscovo, anunciado em março, em que os retalhistas podem importar produtos do estrangeiro sem a autorização dos proprietários das marcas.

Porque não? Se os consumidores querem comprar estes telefones, sim. Terão essa oportunidade”, disse, questionado pela agência de notícias RIA Novosti, citada pela agência de notícias Reuters.

A rede móvel russa MTS já vendia na manhã desta quinta-feira os novos modelos do iPhone 14, em pré-encomenda, em que os preços começam nos 84.990 rublos (1.398 euros) para a versão de 128 GB.

Questionada pela Reuters, a Apple ainda não se pronunciou sobre o assunto até ao momento.