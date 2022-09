As duas últimas finais de Campeonatos da Europa de seniores masculinos de futsal tiveram sempre um duelo ibérico, em 2018 na final e em 2022 nas meias – e ambas com vitórias de Portugal. As únicas duas finais de Campeonatos da Europa de seniores femininos de futsal tiveram sempre um duelo ibérico, em 2019 e em 2022 e no encontro decisivo – e ambas com vitórias da Espanha. Parecia que estava escrito que a segunda edição do Europeu masculino Sub-19 de futsal não iria fugir à regra depois da vitória espanhola em 2019 mas sem haver cruzamento (Portugal perdeu nos penáltis com a Croácia). Assim foi.

Depois de uma campanha apenas com vitórias na fase de grupos (4-2 frente à Polónia, 2-1 com a França e 6-1 diante da Itália) e que teve ainda mais um triunfo com a Ucrânia nas meias-finais (Ucrânia, 4-1), a Seleção Nacional chegava à sua primeira decisão em Europeus Sub-19 frente a uma Espanha que bateu nas meias a Polónia após prolongamento mas tinha empatado com a Ucrânia nos grupos. Tudo em aberto, com uma ligeira vantagem do adversário pelo fator casa (a final foi na Olivo Arena, em Jaén).

Num encontro emotivo, aberto, com grande qualidade técnica que deixa antever muitos mais duelos em grandes competições de seniores e tendo os dois guarda-redes em destaque, Carrasco faz o primeiro golo pouco depois do primeiro minuto mas Portugal conseguiu empatar ainda na metade inicial do primeiro tempo numa grande penalidade marcada por Rúben Teixeira (7′). O intervalo chegaria com a Espanha na frente com um golo de Moreno (17′) e a segunda metade foi passando sem alteração no marcador até à parte final quando Ion Cerviño fez um autogolo e levou tudo para prolongamento (38′).

Voltava tudo à estaca zero mas, nessa fase, a Espanha seria mesmo mais forte, com Álex García, num remate de longe após reposição lateral em que Velho foi mal batido na baliza depois de uma exibição gigante, a colocar o resultado em 3-2 (42′) antes de Adrián Rivera aumentar após uma perda de bola em zona proibida da equipa nacional a 11 segundos do intervalo. Portugal arriscou depois o 5×4, sofrendo mais dois golos sem guarda-redes na baliza de Ion Cerviño (47′) e Pablo Ordoñez (49′).