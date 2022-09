Com o ano letivo a começar, muitos pais voltam a preocupar-se com o rendimento escolar dos seus filhos. Por outro lado, há muitos anos que os métodos tradicionais de ensino são postos em causa, mas em Portugal ainda estamos longe de mudanças concretas. O que poucas pessoas sabem é que já existe uma solução perfeitamente compatível com a realidade dos estudantes portugueses. Chama-se Kumon, está a abrir oportunidades para novos franchisados.

Avalie bem esta oportunidade

Se tem gosto pela área, disponibilidade em full-time e paixão por ajudar alunos de todas as idades a desenvolverem ao máximo o seu potencial, além de estimular o seu entusiasmo por aprender, esta pode ser a sua grande oportunidade profissional.

Fixe já as datas das Sessões de Orientação para Candidatos a Franchisados: 23 de setembro no Porto e 30 de Setembro em Lisboa. Todo o processo é muito simples e a primeira prioridade é perceber se tem perfil para ser um franchisado Kumon. Manuel Couto, coordenador da Kumon em Portugal, esclarece: “os candidatos são avaliados pela sua vocação educativa, paixão pelo trabalho com crianças e o desejo de criar impacto no mundo da educação“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Kumon faz gostar de aprender

Em poucas palavras, Kumon é um método de ensino pensado para ajudar todas as crianças a evoluírem até desenvolverem ao máximo o seu potencial. Foi nos anos 1950, para ajudar o seu próprio filho, que o japonês Tori Kumon criou esta forma de libertar os alunos de dificuldades e os ajudar a aprender. Mais do que isso, faz com que passem a gostar de estudar, sintam vontade de saber mais e se orgulhem de conseguir as notas que os colocam nos primeiros lugares. Primeiro como estudantes, depois como profissionais. Manuel Couto acrescenta que

Através de cadernos de estudo e com a ajuda do orientador, os alunos trabalham no nível mais adequado para desenvolver a sua capacidade e adquirir desenvoltura com passos pequenos e exequíveis. Os alunos passam para o nível seguinte das folhas de estudo apenas quando se sentem à vontade com a sua tarefa atual. Assim, consolidamos as suas bases de aprendizagem e a confiança nas suas próprias capacidades. As famílias podem optar pela frequência do método, de maneira presencial ou online, assim como a utilização do material em formato digital ou em papel.

Defensor das rotinas diárias de estudo, o Método Kumon complementa o trabalho desenvolvido na escola e estimula a que não haja interrupção no estudo. A diferença é que os alunos estudam sempre com gosto.

Quem é o franchisado Kumon

Por franchisado Kumon entenda-se, orientador de um Centro Kumon. Como primeiros requisitos, precisa de formação académica em qualquer área de especialização e disponibilidade em full time. Ao mesmo tempo, um bom conhecimento da zona onde pretende abrir o seu Centro Kumon é um fator de extrema importância: quem ali vive, qual o poder de compra, como são os acessos até ao Centro, sobretudo para quem vem de outros bairros, são alguns exemplos. Obviamente, existem mais requisitos para um franchisado dar início e levar a cabo por muitos e bons anos o seu Centro Kumon, mas este nunca estará sozinho. Irá integrar uma rede de orientadores na qual é constante a partilha de experiências e sobre a utilização das melhores práticas e contará com o apoio de um coordenador em todas as questões de gestão, a comunicação e o desenvolvimento do próprio Centro. Escusado será dizer que nada disto é por acaso: Master franchise e franchisado estão juntos num mesmo objetivo: o sucesso do Centro, com a satisfação de ver alunos de todas as idades a darem o seu melhor e a conseguirem resultados escolares acima daquilo que consideravam possível.

Um investimento reduzido

Toda esta informação mostra que esta é uma possibilidade única de trabalhar com a satisfação de saber que vai fazer a diferença na vida de muitas crianças. O espaço é inteiramente por conta do franchisado sendo que, com a possibilidade de aulas online, o número de alunos presenciais em simultâneo pode ser gerido com facilidade. Em termos de investimento, o mínimo para a implementação de um Centro Kumon situa-se entre os 12 mil e os 20 mil euros. Nesta quantia está incluída a taxa de adesão ao franchising (€2.000,00+IVA), as despesas para adequar o local, o mobiliário as licenças, honorários e seguros. E, segundo o que revela o coordenador da Kumon em Portugal, poderá contar com generosas ajudas e subvenções para montar um franchising e iniciar o seu negócio.

Quer saber mais? Marque na agenda

Basta candidatar-se online para ficar a saber onde se dirigir e se tem mesmo perfil para ajudar a juventude a ser melhor nos estudos. Com tudo de bom que isso significa para si e para os alunos.

Candidate-se aqui para a Sessão de Orientação.

Abrir um Centro Kumon pode ser a sua melhor oportunidade profissional e, na Sessão de Orientação, ficará a conhecer a marca e a saber tudo sobre o seu próximo negócio.