A construção do primeiro de 12 parques temáticos assentes em histórias infantis, em Vila Nova de Gaia, arranca em outubro, adiantou esta segunda-feira o presidente da câmara.

O primeiro destes parques será o “A Volta ao Mundo em 80 Dias” na Lavandeira, cujo investimento ultrapassa os 800 mil euros, referiu Eduardo Vítor Rodrigues, no final da reunião do executivo municipal.

As obras, que arrancarão em outubro, deverão estar concluídas no prazo de dois meses, sublinhou.

No total, esta autarquia, do distrito do Porto, vai investir nestes equipamentos mais de seis milhões de euros, adiantou o município num comunicado enviado às redações, em maio.

Na ocasião, o município explicou que estes parques serão espaços “seguros, inclusivos, acessíveis, atraentes, verdes e para todas as famílias”.

A criação de uma rede de parques temáticos implementada à escala do concelho tem como finalidade o estabelecimento de um circuito de equipamentos de recreio e lazer que se distinguem de outros parques infantis pelo seu caráter multigeracional e inovador”, sustentou.

“A Volta ao Mundo em 80 Dias”, “Peter Pan”, “Pinóquio”, “Abelha Maia”, “A Bela e o Monstro”, “Alice no País das Maravilhas” ou “Bela Adormecida” serão algumas das denominações dos parques.

A câmara sublinhou que todos os parques contarão uma história através de uma narrativa própria, quer a partir dos equipamentos lúdicos e escultóricos escolhidos, quer através do mobiliário urbano e da vegetação.

“Cada parque deixará uma moral, despertando a curiosidade dos espetadores, quer para a leitura de cada uma das histórias ou temas, quer para o que podemos extrair em termos de ensinamento de vida”, frisou.