O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sofreu, na noite desta quarta-feira, um acidente de carro nos arredores de Kiev, avançou no Facebook o assessor de imprensa do chefe de Estado, Sergii Nykyforov.

De acordo com o assessor, um “carro colidiu” contra o que transportava o Presidente da Ucrânia e também contra aqueles que lhe faziam escolta policial.

Volodymyr Zelensky foi “depois examinado por um médico”, que não detetou qualquer “ferimento com gravidade”. O Presidente ucraniano publicou, esta quarta-feira à noite, um vídeo com o seu habitual discurso noturno, não aparentando estar ferido. Por agora não se sabe quando é que o discurso de Zelensky foi gravado. Até às 00h36, a transcrição da mensagem ainda não tinha sido publicado na página oficial da Presidência, como é habitual.

O motorista que conduzia o carro do Presidente ucraniano teve de receber “assistência” médica e foi “transferido para uma ambulância”, relatou Sergii Nykyforov.

Ainda segundo o assessor do Presidente ucraniano, “todas as circunstâncias do acidente” serão agora investigadas pelas autoridades.

Esta quarta-feira, Volodymyr Zelensky fez uma visita surpresa a Izium, uma cidade recentemente reconquistada pela Ucrânia. Voltava esta noite para a capital ucraniana.