A Dacia está apostada em fornecer os veículos que todos querem, mas numa versão mais simples, funcional e, sobretudo, acessível. Foi assim com o Duster, o seu maior sucesso comercial, voltou a repetir a magia mais recentemente com o novo utilitário Sandero e também com o pequeno SUV eléctrico Spring. Agora promete voltar a surpreender com o Manifesto, um protótipo de um jipe “puro e duro” e mais radical, mas igualmente acessível e versátil.

Não é evidente que o Manifesto venha a ser produzido em série, mas a Dacia confirma que muitas das suas soluções irão ser reproduzidas em futuros modelos da marca romena do Grupo Renault. Daí que possamos olhar para o radical todo-o-terreno e tentar imaginar o que a Dacia poderá utilizar nos SUV que vêm aí.

Interior simples e prático, com espaço para apenas dois 4 fotos

A Dacia define este protótipo de jipe como um “laboratório de ideias”, com “um estilo aventureiro mas dimensões muito compactas”. E imaginou o modelo com pneus anti-furo, colocados nos quatro cantos da carroçaria para maximizar o espaço interior, apesar da reduzida distância entre eixos.

O motor é eléctrico e a tracção é integral , com a carroçaria produzida num material denominado Starkle, em que 20% são plásticos reciclados. A ideia do Manifesto é concorrer com modelos como o Jeep Wrangler e o Ford Bronco, cujos proprietários também gostam de os conduzir completamente despidos, sem tejadilho ou portas.

No interior só há espaço para dois adultos, mas os ecrãs e sistemas de infoentretenimento que encontramos nos eléctricos actuais não faltam à chamada. Contudo, para reduzir os custos, o smartphone do condutor é integrável no sistema do veículo. A bordo há tomadas de corrente a 220V e USB, que fazem um bom conjunto com a bancada de trabalho na traseira, mas o trunfo mais importante poderá ser as baterias amovíveis na traseira, que podem ser destacadas do Manifesto e usadas como fonte de energia, para alimentar iluminação, sistema de som ou um frigorífico.

O Dacia Manifesto será apresentado no próximo Salão de Paris, que abre as portas ao público a 18 de Outubro.