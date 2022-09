Por mais de uma vez ao longo das quase três – e bastante penosas – horas de “Blonde”, o realizador Andrew Dominik contempla-nos com planos intra-uterinos de Marilyn Monroe, nas sequências em que a atriz é forçada a fazer abortos. Além desta ideia de cinema ginecológico ser de um insondável mau gosto, é ainda inconsequente. Se a intenção de Dominik era mostrar como Marilyn nem sequer podia dispor do seu corpo, bastava para isso a forma como a fita representa insistentemente a atriz de “Os Homens Preferem as Louras”, qual versão humana de uma bola de “flipper” atirada para todos os lados no interior da grande máquina da indústria cinematográfica de Hollywood.

[Veja o “trailer” de “Blonde”:]

Não é que Dominik consiga sequer ser subtil. Como se pode ver na altura em que uma Marilyn Monroe, carregada de barbitúricos e atarantada, viaja de avião de Los Angeles até Nova Iorque para ser depois literalmente arrastada por homens dos serviços secretos do governo para o quarto do hotel de luxo onde se encontra deitado numa casa o presidente John Kennedy, que a põe a masturbá-lo e a fazer sexo oral enquanto fala ao telefone e na televisão passam imagens de mísseis e foguetões a serem lançados e enormes canhões a elevarem-se para disparar (e logo a seguir, Kennedy praticamente viola Marilyn).

