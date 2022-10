Consagrado como um dos eventos de referência do calendário jazz nacional, o Angrajazz — Festival Internacional de Jazz de Angra do Heroísmo tem como palco o Centro Cultural e de Congressos e tem-se consolidado de ano para ano. Para esta 23.ª edição, que decorreu entre os dias 6 e 8 de outubro, o programa reuniu uma mescla de “jazzes” de diversas origens e afiliações estéticas. Pelo festival da bela ilha Terceira passaram Orquestra Angrajazz, Joe Dyson Quintet, Pedro Moreira Sax Ensemble, Samara Joy, Belmondo Quintet e Guillermo Klein y Los Guachos.

Como é tradição, o festival abriu com a atuação da Orquestra Angrajazz, um projeto que tem uma vertente formativa, com direção musical de Pedro Moreira e Claus Nymark. Constituída em 2002, a orquestra apresentou este ano um programa que juntou temas clássicos de nomes como Benny Golson, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Lee Morgan. A orquestra, que mostrou caras novas ao lado de rostos já familiares, tratou de interpretar as composições com competência, afirmando-se como big band sólida. Globalmente o som é equilibrado, embora individualmente nem todos os músicos estejam no mesmo plano. Independentemente do resultado artístico, o facto de associação promover esta iniciativa formativa de forma continuada, e assumida como um dos eixos da programação do festival, merece aplausos.

Seguiu-se a atuação do Joe Dyson Quintet, um quinteto norte-americano invulgarmente liderado por um baterista. Ao lado de Dyson (bateria), estavam Stephen Lands (trompete), Stephen Gladney (saxofone tenor), Oscar Rossignoli (piano) e Barry Stephenson (contrabaixo). Naquela que foi a sua primeira atuação na Europa, segundo as palavras do líder, o quinteto tratou de apresentar composições originais, interpretadas com vivacidade e fulgor. O grupo revelou um jazz vibrante, que foi rapidamente conquistando mesmo aqueles que não conheciam a sua música, particularmente pela dinâmica dos sopros. Ao terceiro tema, num gesto surpresa, o líder o grupo convidou o saxofonista português Ricardo Toscano (que Dyson tinha visto a tocar na cidade no dia anterior) a subir ao palco, juntando-se à banda para tocar um tema. Apesar de não conhecer a composição, Toscano rapidamente se ajustou e ligou-se com a banda, num momento raro.

