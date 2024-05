Wladimir Kaminer: "Todos os que podiam dizer ou fazer algo pela Rússia, fugiram. Um país pode existir sem estas pessoas?"

Após a queda do muro de Berlim, Wladimir Kaminer (nascido em Moscovo em 1967) saiu da Rússia e foi viver para Berlim, onde reside desde então. Tinha pouco mais de vinte anos e a mudança — tanta mudança — transformou-o num agitador da movida da capital alemã. Pode-se dizer que era o tipo de pessoa certa no sítio certo. Trabalhou em rádio — tinha alguma formação em som, pouco mais do que isso — e envolveu-se com a movida cultural da cidade. A dado momento começou a publicar livros.

Pequeno-almoço à Beira do Apocalipse (Zigurate) é o mais recente deles. Inscreve-se na tradição do escritor (ou pensador que termina o seu processo nos textos) de fazer diários de determinados momentos da vida, em parte para memória futura própria, mas também para que as gerações futuras leiam e compreendam melhor este presente, uma preocupação do autor para combater o que diz ser a “máquina de propaganda russa”. Apesar de viver há décadas noutro país, acompanha a comunicação feita a partir de Moscovo, interessa-se pela forma como algumas notícias são criadas, de onde partem e até onde os russos acreditam naquilo que leem, ouvem e veem — e como se explica esta crença.

O livro aborda essa questão passando também pela Guerra na Ucrânia, ora como pano de fundo, ora como tema central. Por vezes, torna-se difícil discernir em que plano está a guerra, pela forma como Kaminer lança, com frequência, muitas coisas ao mesmo tempo para a mesa. Fá-lo com humor, por vezes o humor surge por consequência da situação, noutras descreve estados que são difíceis de perceber se são ficção ou realidade.

Essa dificuldade existe — e persiste ao longo das páginas — porque um dos subtemas do livro é a convivência da Europa com a paz durante várias décadas. Tanto tempo sem guerras e a noção de que esse mesmo tempo chegou ao fim deixou-nos “pouco preparados para pensar e saber como viver a guerra”, diz. No fundo, o nosso conforto sobrepôs-se ao estado de alerta, à possibilidade da mudança inesperada e a necessidade de a encararmos de frente: o progresso não deixa passar tanques pelas ruas que interditámos aos carros para só agora circularem bicicletas.

É normal que exista a impreparação — afinal, não temos de estar a postos para o pior (ou será que temos?). Mas nesse período de paz muita coisa mudou, de forma muito rápida e eficaz, e Kaminer joga muitas vezes com a incapacidade de projetar o fim de um conforto da classe média que dávamos por garantido. Chega a fazer a piadas a partir dessa ideia quando, logo no início, explora a ideia do que acontece quando estamos de férias e o nosso país entra em guerra. O que fazer? Como reagir?

Wladimir Kaminer esteve em Lisboa há poucas semanas e aproveitámos para falar com ele. Ou seja, estivemos à conversa com alguém que acha que “o apocalipse é o nosso quotidiano”. Uma ideia que se deve ter presente quando se lê esta entrevista ou se lê Pequeno-almoço à Beira do Apocalipse, um excelente exercício de reflexão sobre o presente, a guerra, a Rússia, tudo com um humor inesperado — ou talvez inevitável.

Ao longo do livro fala de muitos russos que saíram do país, já conhecia alguns e tem conhecido mais. Que perceção tem sobre as vidas deles, o que sentem, o que move as decisões que tomam?

Mais de um milhão de pessoas saíram da Rússia recentemente. É um tema importante. E é um tema importante sobretudo para elas, mesmo depois de saírem, se desfazem ou não as malas. Chega a haver assembleias de comunidades russas a proclamar para se desfazer as malas. E depois há outros, que são totalmente contra, que dizem para não desfazer as malas, acreditam num regresso rápido.

Isso quer dizer que se perdeu o controlo da narrativa de que a guerra irá ter um fim? Não há garantias de nada?

Mesmo que a guerra termine na Ucrânia, irá continuar dentro do próprio país, com as pessoas que não estão de acordo com o regime. E é mais fácil lutar contra essas pessoas porque não estão armadas. Quer que conte uma história sobre pessoas que não desfizeram as malas?

Claro.

No verão passado, eu estava em casa e um iraniano começa a tocar às campainhas de todas as portas do meu prédio. Vou ter com ele, pergunto-lhe o que é que quer, se está à procura de alguém, e ele diz que vem para a reunião “do meu partido”, nas palavras dele. Respondo que aquilo é um prédio residencial, digo-lhe que ali não há nenhum partido. Ele insiste, mostra a localização no Google Maps, e eu percebo que era o parque em frente. Olho e lá está um grupo reunido, a fazer um churrasco, a comer salsichas. Ele lá diz: “aqueles são do meu partido, mas não podem começar sem mim, porque eu sou o presidente”. Quando ele se está a ir embora, eu pergunto: “mas que partido é esse?”. Era o Partido Social Democrata Iraniano. E começo a pensar… bom, isto não faz qualquer sentido, há quantas décadas… há quantas décadas estas pessoas estão aqui, na Alemanha, e continuam à espera para voltar para o país deles. Entretanto, tiveram netos, os netos já não falam a língua deles, e vão ali àquelas reuniões por gentileza, para não deixarem os velhotes sozinhos. Contudo, esses velhotes continuam fixados no regresso.

Continuam a pensar que dentro de uns meses, inevitavelmente, regressam?

Exato. Quando cheguei à Alemanha, nos anos 90 do século passado, conheci um grupo de chilenos que tinham fugido do regime de Pinochet. Eles tinham um teatro e faziam peças de teatro contra o regime chileno. Os russos que chegam agora estão a fazer a mesma coisa, não interpretam a peça, mas fazem leitura de textos dramáticos que escreveram e que têm nomes como A Morte de Putin. Vivem neste mundo, estão à espera de voltar. Mas o chilenos também não voltaram depois da morte de Pinochet. Continuaram em Berlim.