La Redoute Outlet

IC2, 984 Vale Gracioso, Leiria. Segunda a sábado, das 10h30 às 19h

Primeiro foi a pop up em Lisboa, depois chegou ao Porto em formato permanente e agora é em Leiria que a La Redoute se foi também instalar, desta vez com um conceito outlet. O espaço de 3 mil metros quadrados foi construído de raiz e foca-se, sobretudo, no segmento para a casa, que representa hoje 65 por cento do negócio. Tem móveis, decoração e têxteis para a casa das marcas AM.PM e La Redoute Intérieurs, mas também roupa da etiqueta própria e de outras marcas que e empresa distribui. Quem a visitar, vai poder usar o estacionamento gratuito com mais de 50 lugares.

FEED

Rua de Xabregas, 42B, Beato, Lisboa. Segunda a sábado, das 11 às 19h

O projeto da atriz Mafalda Rodiles e da empresária Maria Camila Pizarro instalou-se no Beato, em Lisboa, num espaço de 450 metros quadrados com mais de 60 marcas nacionais que, até agora, só existiam online. A ideia da concept store é mesmo essa: permitir aos interessados experimentá-las antes de fazer a compra. Machico, Gabriela Baptista, Limonatta, Zuza, Mesh, Gutierrez Collection e Two Zero. Além das compras, pode jogar matraquilhos na zona lounge, beber um copo no bar, conhecer as exposições de arte que se instalam por lá ou até dançar ao som do DJ, que atua todas as quinzenas às sextas-feiras.

Bimba y Lola

Espaço Guimarães, Rua 25 de Abril, 184 – 210, Guimarães. De segunda a domingo, das 10h às 23h

Fica no Piso 1 do Espaço Guimarães, entre a Stradivarius e a Bershka e à frente da Pull&Bear. A mais recente abertura da Bimba y Lola em Portugal aconteceu a 31 de agosto, num espaço com 106 metros quadrados no centro comercial de Guimarães — é a primeira a chegar à cidade no norte do país. Por lá, há roupa, calçado e acessórios, sem esquecer as famosas carteiras da marca espanhola.

Entourage 41

Rua da Alegria, 41D, Avenida da Liberdade, Lisboa. Segunda a sexta, das 10h30 às 19h. Sábados, das 10h30 às 18h

Foi no espaço de uma antiga padaria de bairro com as paredes preenchidas de mármore que a Entourage 41 decidiu reunir uma série de marcas independentes para as por à venda. Nos 15 metros quadrados desta loja, que fica entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real, há, por exemplo, as camisas bordadas da II (Dois), os sacos em organza da Brigitte Tanaka, a joalharia da Imai Bijoux e as T.shirts de algodão orgânico da FedoraMi. A iluminar e espaço, há um candeeiro do designer Ingo Maurer, decorado com poemas de Pablo Neruda.

Art.Z Hair & Experience

Rua Dona Filipa de Vilhena, 19, Campo Pequeno, Lisboa. De segunda a sábado, das 9h às 20h

A 22 de setembro, o Campo Pequeno ganhou um novo beauty salon sob a direção criativa de Luís Zamban. O Art.Z Hair & Experience já tinha inaugurado um primeiro espaço em Lisboa, no bairro de São Sebastião, o que faz deste o segundo da marca. Por lá, é possível pedir cortes de cabelo, penteados, manicure e pedicure, maquilhagem, colorações, alisamentos, tratamentos capilares, serviço de spa e barbearia. As marcações podem ser feitas pelo site.

Castelbel

Rua de Ferreira Borges, Porto. Segunda a domingo, das 10 às 19 horas

Esteve fechada para renovações, e agora reabriu no Palácio das Artes, no Porto. A primeira loja independente da Castelbel tem agora um espaço maior e paredes preenchidas com azulejos verdes, que contrastam com as madeiras do chão, das estantes e das peças de mobília. Por lá, é possível assistir ao embalamento à mão dos sabonetes e encontrar os produtos cheirosos da marca portuguesa, desde velas a vaporizadores, passando por cremes de corpo e gel de banho.

Color Square

Loja online

Os mais novos não vão ficar fora desta lista: a Color Square é uma nova loja online que só vende marcas de brinquedos sustentáveis, sendo o critério de seleção dos fundadores os materiais de composição dos mesmos, com destaque para a madeira e para o plástico reciclado. A maior parte da oferta vem da Europa, mas há coisas de todo o mundo à venda, entre jogos e brinquedos que querem transmitir valores de empatia e estimular as brincadeiras ao ar livre.