"Algumas destas pessoas nunca tinham tido acesso a um contrato." Zara Home estreia loja de inserção social em Alcochete

Depois de várias conversas e visitas de ambos os lados, a “feliz notícia” chegou no início de 2023. A Inditex ficou responsável pelo encontro do espaço para a primeira for&from portuguesa, pela seleção do produto em loja e pela formação da equipa. Em conjunto com o cofundador da VilacomVida, João Gomes da Silva, Filipa teve a oportunidade de conhecer a Fundación Prodis, instituição parceira do programa em Espanha. “Tentámos aprender ao máximo com eles o que seria exigido do nosso lado. Foi uma relação muito fluída, enérgica e positiva. Houve uma abertura incrível, um coração totalmente aberto. Foi assim que duas equipas tornaram-se uma e que tudo correu tão bem.”

A seleção da equipa final seguiu o modelo da associação, através de trabalho em rede. “Temos organizações parceiras, com quem trabalhamos no recrutamento e identificamos oportunidades, seja para os cafés Joyeux, seja para outros projetos de empregabilidade em empresas.” A equipa portuguesa de recursos humanos da Inditex ajudou-os a perceber quais seriam os perfis mais indicados para as funções — desde a logística à caixa — tão diferentes da restauração, com que a associação já está tão bem familiarizada. “No retalho, há muitas referências, o que torna o trabalho complexo”, explica.

Identificaram candidatos com potencial e a marca deu-lhes o aval necessário, de acordo com os códigos, operacionalidade e todas as necessidades presentes no modelo de atendimento ao cliente. “O modelo tem de ser respeitado em todos os pontos de venda e aqui também o é — se calhar, ainda mais com o coração.” Dos 17 funcionários, 13 têm alguma incapacidade especial e os restantes quatro, responsáveis pela gestão operacional, não têm incapacidades.