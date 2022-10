Portugal vai ser regado por um rio atmosférico. Vem aí muita chuva já esta terça-feira e deve ficar até meio da próxima semana

Primeiro um fluxo de ar muito húmido. Depois um rio atmosférico. Resultado da combinação de ambos: muita chuva, a começar já na tarde desta terça-feira, que se deve manter pelo menos até meio da próxima semana. Ambos vão regar Portugal e dar uma ajuda no combate à seca.

????#tempo: Na semana de 17 a 23 de outubro prevê-se tempo em geral mais chuvoso e quente (até 6°C, em média) relativamente ao habitual para a época. A precipitação poderá ser persistente e/ou pontualmente forte nas regiões a norte e intensificação do vento????https://t.co/y6P17NvI8b pic.twitter.com/MK0v9JIVL7 — IPMA (@ipma_pt) October 14, 2022

O fluxo de ar muito húmido é o primeiro a chegar, já amanhã à tarde. Nasce de uma grande e complexa tempestade que se formou no Atlântico Norte e que tem estado por lá quase parada e se vai mexendo muito devagar. A chuva, que será muitas vezes forte e acompanhada de trovoada, deve entrar no continente ao final do dia desta terça-feira pelo Norte e Centro e estender-se depois a todo o país. Vem acompanhada de vento, que ajudará a que o sistema frontal faça descer as temperaturas para valores mais próximos dos normais para esta época do ano, mas mesmo assim bastante amenas: máximas ligeiramente acima dos 20ºC em Lisboa e mínimas na ordem dos 17ºC, sendo 2ºC mais baixas no Porto, e um pouco mais frias já no interior Norte.

Los frentes vendrán muy cargados de humedad gracias al aporte de vapor de agua de un #RíoAtmosférico. Es una franja atmosférica estrecha que transportará grandes cantidades de vapor de agua desde el Atlántico subtropical.https://t.co/GoFsHoF8FY pic.twitter.com/QxCWhBcfNI — AEMET (@AEMET_Esp) October 17, 2022

Mas a persistência deste fluxo — que se manterá ao longo dos dias seguintes —, que passará a ser de sul, vai permitir a entrada de massas de ar tropical, que trarão consigo um elevado conteúdo de vapor de água: e é a esse padrão que os meteorologistas dão então o nome de rio atmosférico. E é esse rio que a partir de quarta-feira fará com que a chuva se mantenha de forma persistente, muitas vezes forte e acompanhada de trovoada e de vento que poderá ser muito forte no litoral Norte e Centro e nas terras altas, com rajadas que podem chegar aos 90km/h. Esta situação fará também com que a agitação marítima se possa tornar preocupante: o IPMA prevê ondas acima de 4 metros no litoral oeste na quinta-feira dia 19.

#ÚltimaHora Mucha actividad atmosférica esta semana. Una zona de bajas presiones en el Atlántico y un río atmosférico aportarán humedad desde zonas subtropicales. Las lluvias podrán ser abundantes en el oeste peninsular. Llegarán al centro y en el este serán menos probables. pic.twitter.com/SI0tkpeGfJ — Eltiempo.es (@ElTiempoes) October 17, 2022

Foram já emitidos alguns avisos amarelos para alguns distritos para os próximos dias e os Açores estão também sob alerta já desde esta segunda-feira. Não é seguro que o outono tenha vindo para ficar (falta até o verão de S. Martinho), mas para já pode começar por tirar a gabardina e as botas do armário. Aliás, o melhor mesmo talvez sejam as galochas e não se esqueça do chapéu de chuva.