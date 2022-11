Um homem, com cerca de 55 anos, morreu esta segunda-feira num acidente de trabalho, ao ser atingido por um componente de uma máquina escavadora numa exploração de areia, em Sines (Setúbal), revelaram a Proteção Civil e os bombeiros.

O alerta para o acidente de trabalho, que ocorreu numa zona de extração de inertes, em Caiadas de Cima, no concelho de Sines, foi dado às 12h46, tendo o óbito do homem sido declarado no local, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O homem foi “atingido por um balde de uma máquina que servia para extração de areia“, acrescentou o CDOS, referindo que o corpo foi transportado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho vizinho de Santiago do Cacém (Setúbal).

Também contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines, Hugo Cruz, explicou que o trabalhador, com “cerca de 55 anos”, estaria “a desmontar umas peças da pá” da máquina escavadora quando aquela tombou, atingindo o homem “na zona do tórax”.

“À chegada ao local foram feitas manobras de reanimação com o apoio da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação], mas o óbito foi declarado no local“, precisou.

Fonte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), igualmente contactada pela Lusa, por volta das 14:30, disse que uma equipa da Unidade do Litoral e Baixo Alentejo daquele organismo já estava a deslocar-se para o local do acidente de trabalho, para “proceder a averiguações” sobre as causas do mesmo.

Segundo o CDOS, para o local foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros de Sines, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.